Sevilla đang đứng trước bước ngoặt lớn khi trung vệ Sergio Ramos sẵn sàng chi tiền để mua lại phần lớn cổ phần CLB.

Ramos muốn thâu tóm Sevilla.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Ramos bất ngờ trở thành ứng viên sáng giá để thâu tóm đội bóng cũ Sevilla. Ban đầu, các nguồn tin cho rằng trung vệ kỳ cựu này chỉ tìm hiểu khả năng trở thành cổ đông tại đội bóng quê hương.

Nhưng theo Cadena Cope, Ramos thực tế đang dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư riêng với tham vọng thâu tóm Sevilla. Đáng chú ý, lời đề nghị mà nhóm của Ramos đưa ra hiện được đánh giá là cao nhất trong số các bên tham gia đàm phán.

Lợi thế của nhóm này nằm ở tên tuổi của Ramos, người trưởng thành từ lò đào tạo Sevilla trước khi vươn tầm trở thành huyền thoại của Real Madrid. Dù từng có mối quan hệ căng thẳng với không ít CĐV Sevilla sau khi rời đi, cựu sao Real Madrid đã phần nào hàn gắn hình ảnh trong quãng thời gian trở lại khoác áo đội bóng ở mùa giải 2023/24.

Ramos muốn đầu tư vào đội bóng cũ.

Hiện tại, đối thủ của Ramos là một tập đoàn đầu tư đến từ Mỹ. Nhóm này do Antonio Lappi và Fede Quintero đại diện, từng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tiếp quản Sevilla. Họ thậm chí đã thảo luận về việc đưa Monchi, cựu Giám đốc Thể thao của Sevilla, trở lại điều hành mảng chuyên môn.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi nhóm nhà đầu tư Mỹ hoàn tất quá trình thẩm định tài chính. Theo AS, mức giá chào mua cổ phần Sevilla đã bị điều chỉnh mạnh, từ khoảng 3.400 euro mỗi cổ phiếu xuống chỉ còn 2.700 euro. Sự sụt giảm này được cho là phản ánh những rủi ro tài chính và cơ cấu nội bộ của CLB, đồng thời khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc và đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Ở tuổi 39, Ramos là cầu thủ tự do sau khi chia tay Monterrey hồi tháng 12. Anh vẫn chưa giải nghệ và mong muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

