4 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ở Ngoại hạng Anh

Aston Villa, West Ham và Crystal Palace sớm đón tân binh, qua đó phản ánh rõ nét cuộc đua tăng cường lực lượng rầm rộ ngay đầu kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tân binh mới 19 tuổi của Aston Villa.

Rạng sáng 2/1, Aston Villa công bố bản hợp đồng mang tên Alysson Edward, tài năng trẻ người Brazil đến từ Gremio. Thương vụ có tổng trị giá 12 triệu euro, gồm 10 triệu euro phí chuyển nhượng và 2 triệu euro phụ phí.

Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi có 31 lần ra sân tại Serie A Brazil mùa trước, ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo, góp phần giúp Gremio cán đích ở vị trí thứ 9.

Alysson được đánh giá cao ở tốc độ, kỹ thuật và khả năng đột phá, hứa hẹn bổ sung chiều sâu cho hàng công Villa vốn có Ollie Watkins, Morgan Rogers và Jadon Sancho. Đây cũng là tân binh đầu tiên của HLV Unai Emery trong tháng 1, trong bối cảnh Villa đang bay cao ở vị trí thứ 3 Premier League.

Trong khi đó, Crystal Palace gây chú ý khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Brennan Johnson từ Tottenham với mức phí 38 triệu euro. Các điều khoản cá nhân được thống nhất và Johnson đang tiến hành kiểm tra y tế.

Với Palace, đây được xem là bản hợp đồng then chốt cho dự án dài hạn. Về phía Spurs, việc chia tay Johnson không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn mở đường cho HLV Thomas Frank tái cấu trúc đội hình, đặc biệt là tuyến giữa khi CLB thiếu một nhạc trưởng có khả năng kiểm soát lối chơi.

Brennan Johnson chia tay Tottenham trong tháng 1/2026.

Ở một diễn biến khác, West Ham chốt xong thương vụ Taty Castellanos từ Lazio với giá 29 triệu euro. Tiền đạo người Argentina ký hợp đồng dài hạn và là mũi nhọn mới trên hàng công "Búa tạ". Đáng chú ý, West Ham còn kịp bổ sung thêm Pablo từ Gil Vicente với giá 23 triệu euro.

Hai thương vụ hoàn tất chỉ trong vòng 48 giờ cho thấy quyết tâm làm mới hàng tấn công của West Hamn nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao hơn trong giai đoạn lượt về.

Bốn thương vụ được thông qua chứng tỏ thị trường Ngoại hạng Anh đã bắt đầu tăng nhiệt, báo hiệu một kỳ chuyển nhượng mùa đông đầy biến động.