Cảnh hỗn loạn ở trận hòa của Man City

Gianluigi Donnarumma không giữ được bình tĩnh sau tiếng còi mãn cuộc, trong trận đấu chứng kiến Man City bị Sunderland cầm hòa 0-0 rạng sáng 2/1.

Donnarumma nổi giận với O’Nien (áo bib).

Man City bước vào chuyến làm khách tại sân Ánh Sáng với mục tiêu rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal, nhưng thu về kết quả hòa thất vọng. Dù gia tăng sức ép mạnh mẽ ở những phút cuối, đoàn quân của Pep Guardiola bất lực trước hàng thủ kiên cường và tinh thần chiến đấu quyết liệt của Sunderland.

Cao trào của trận đấu đến ở những giây bù giờ cuối cùng, khi Luke O’Nien cố tình ôm bóng nhằm ngăn Man City thực hiện nhanh quả ném biên. Trọng tài không rút thẻ phạt cho tình huống này, nhưng ngay sau tiếng còi kết thúc trận, căng thẳng bùng nổ. Donnarumma lao thẳng về phía O’Nien, lớn tiếng chỉ trích và có những lời lẽ gay gắt trên sân.

O’Nien không chùn bước, đứng đối mặt và lời qua tiếng lại với thủ môn cao to của Man City. Bầu không khí nhanh chóng nóng lên, buộc các cầu thủ hai đội, trong đó có Erling Haaland, phải can thiệp để tránh sự việc vượt tầm kiểm soát.

HLV Pep Guardiola cũng xuất hiện kịp thời, nhưng thay vì đổ thêm dầu vào lửa, chiến lược gia người Tây Ban Nha đóng vai trò hòa giải. Ông còn có khoảnh khắc thân thiện, ôm chào đội trưởng Granit Xhaka của Sunderland sau trận.

Phát biểu ngắn gọn, Guardiola cho hay: "Bóng đá là vậy. Đôi khi mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên. Không có gì nghiêm trọng. Không ai bị thương, không có vấn đề gì cả".

Tuy nhiên, với Man City, trận hòa khiến họ bị Arsenal bỏ cách 4 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương.