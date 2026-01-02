Hiện tượng bất thường ở Premier League

Ngày thi đấu vào rạng sáng 2/1 của Premier League có 4 trận diễn ra, nhưng chứng kiến tới 3 trận kết thúc với tỷ số 0-0.

Liverpool được chơi trên sân nhà nhưng tạo ra trận đấu tẻ nhạt trước Leeds.

Theo Opta, đây là điều chỉ mới xảy ra một lần trước đây trong lịch sử Premier League (vào ngày 11/4/2010). Khó tin hơn nữa, đó là việc trong ngày thi đấu rạng sáng 2/1, cả Tottenham, Man City hay Liverpool đều là những đội tạo ra tỷ số 0-0.

Man City bị Sunderland cầm hòa, trong khi Liverpool được chơi trên sân nhà nhưng tạo ra trận đấu tẻ nhạt trước Leeds. Tottenham vất vả thu về một điểm trên sân Brentford. Trận đấu còn lại của ngày thi đấu rạng sáng 2/1 cũng chứng kiến kết quả hòa, khi Palace chia điểm 1-1 với Fulham.

Sự kiện này lặp lại chính xác kỷ lục từ hơn 15 năm trước, khi ngày 11/4/2010 cũng chỉ có bốn trận đấu và ba trong số đó kết thúc 0-0. Điều này nhấn mạnh sự hiếm gặp của những ngày thi đấu khô hạn bàn thắng bất thường như vậy trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh, nơi thường xuyên chứng kiến các trận cầu cống hiến và kịch tính.

Xác suất để cả Tottenham, Man City hay Liverpool đều không ghi bàn trong một ngày thi đấu cũng là rất thấp. Tuy nhiên, ngày thi đấu đầu năm mới đã chứng kiến chuyện lạ.

