Ugarte theo chân Casemiro rời MU

MU đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ nơi tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Ugarte sắp bị MU thanh lý.

Theo nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ Manuel Ugarte nhiều khả năng là cái tên tiếp theo rời Old Trafford sau Casemiro. Serie A nổi lên như điểm đến tiềm năng nhất của tuyển thủ Uruguay sau những màn trình diễn chưa đáp ứng kỳ vọng tại MU.

Trước đó, Galatasaray từng quan tâm đến Ugarte trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nhưng không đạt được thỏa thuận. Hiện tại, một số đội bóng tại Italy cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền vệ này.

Dưới thời INEOS, những bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng đều bị đưa vào diện thanh lý. Ugarte gia nhập MU từ PSG với mức phí 50,7 triệu bảng, nhưng chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng. Anh thi đấu năng nổ, song chưa thể duy trì sự ổn định cần thiết để trở thành trụ cột lâu dài.

Ugarte không được trọng dụng tại MU.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Ugarte thường xuyên bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Lựa chọn ưu tiên của Carrick ở tuyến giữa là bộ đôi Casemiro và Kobbie Mainoo.

Việc Ugarte có thể ra đi chỉ là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn của MU. Casemiro sẽ rời CLB theo dạng tự do khi hết hợp đồng, trong khi Rasmus Hojlund chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 44 triệu euro sang Napoli.

Những nhân tố khác cũng có thể bị MU thanh lý ngay trong mùa hè tới là Andre Onana và Jadon Sancho. MU kỳ vọng thu về hơn 100 triệu bảng từ việc thanh lý nhóm cầu thủ nói trên, qua đó có thêm nguồn lực để đầu tư vào những thương vụ phù hợp hơn.

