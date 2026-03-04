MU đưa sao Dortmund vào diện theo dõi

Karim Adeyemi được cho là chưa ký hợp đồng mới với Borussia Dortmund khi ưu tiên giấc mơ chuyển sang Premier League hè tới.

Adeyemi mong muốn thi đấu tại Premier League.

Karim Adeyemi, mục tiêu theo đuổi của Manchester United, được cho là đang trì hoãn việc ký hợp đồng mới với Borussia Dortmund để chờ đợi cơ hội chuyển sang Premier League.

Cầu thủ 24 tuổi còn ràng buộc với Dortmund đến năm 2027 sau khi gia nhập từ Red Bull Salzburg ba mùa trước.

Tuy nhiên, theo Bild, ban lãnh đạo đội bóng vùng Ruhr đã đưa ra đề nghị gia hạn với các điều khoản cải thiện trong nhiều tuần qua. Dortmund tin rằng Adeyemi là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Dù vậy, tiền đạo cánh người Đức được cho là chưa sẵn sàng đặt bút ký. Anh muốn chờ những động thái cụ thể từ các đội bóng Anh trong kỳ chuyển nhượng hè. Hợp đồng hiện tại của Adeyemi không có điều khoản giải phóng, điều có thể khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp hơn với các CLB quan tâm.

Người đại diện Jorge Mendes được cho là muốn đưa điều khoản giải phóng vào bản hợp đồng mới, qua đó tạo điều kiện cho thân chủ rời Dortmund dễ dàng hơn trong tương lai. Đây được xem là một trong những điểm mấu chốt của quá trình thương thảo.

Trong lúc tương lai còn bỏ ngỏ, phong độ của Adeyemi cũng chưa ổn định. Anh mới ghi hai bàn kể từ đầu năm. Cuối năm 2025, cầu thủ này gây chú ý khi rời sân với thái độ không hài lòng sau khi bị thay ra trong chiến thắng 2-0 trước Borussia Monchengladbach tại Bundesliga. Giám đốc thể thao Sebastian Kehl khi đó đã phải can thiệp.

Cựu tuyển thủ Đức, Sami Khedira từng nhận xét hành động của Adeyemi là thiếu tôn trọng với HLV và đồng đội. Dortmund sau đó xác nhận cầu thủ sẽ bị nhắc nhở nội bộ.

Tương lai của Adeyemi vì thế tiếp tục là dấu hỏi lớn. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn, Dortmund có thể phải đối diện một mùa hè nhiều biến động, trong bối cảnh các đội bóng Premier League vẫn theo sát diễn biến, điển hình là MU.