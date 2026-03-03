Đất Xanh mua thêm đất ở TP.HCM

Đất Xanh thông qua công ty con nhận chuyển nhượng dự án 8,6 ha tại phường Dĩ An (TP.HCM), quy mô hơn 3.800 căn hộ, dự kiến ra thị trường giai đoạn 2026-2027.

Đất Xanh vừa thông qua công ty con nhận chuyển nhượng dự án 8,6 ha tại phường Dĩ An (TP.HCM). Ảnh: S.T.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa cho biết đã thông qua công ty thành viên là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án khu căn hộ quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An (TP.HCM).

Dự án này có quy mô hơn 3.800 căn hộ, định hướng phát triển thành tổ hợp căn hộ quy mô lớn.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án do Công ty Vương Bảo Long làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Thực tế, chủ trương đầu tư dự án này đã được HĐQT Đất Xanh thông qua từ tháng 9/2022. Khi đó, HĐQT tập đoàn này đã phê duyệt cho Công ty Hà An thực hiện đầu tư dự án tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Dĩ An, TP.HCM, với diện tích hơn 8,6 ha, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 410.000 m2.

Dự án được giới thiệu nằm tại khu vực trung tâm phường Dĩ An - địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, giáp ranh TP.HCM và kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp lân cận. Việc nhận chuyển nhượng được xem là động thái bổ sung quỹ đất cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Đất Xanh.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án có thể được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2026-2027, bổ sung thêm nguồn cung căn hộ cho khu vực giáp ranh TP.HCM trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ phục hồi mới.

Không chỉ dự án này, số liệu từ Cushman & Wakefield dự báo năm 2026, khu vực Bình Dương (trước sáp nhập) có thể đón khoảng 20.436 căn hộ mới, đánh dấu một chu kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, sang năm 2027, nguồn cung được dự báo giảm mạnh còn khoảng 5.000 căn, phản ánh xu hướng thận trọng, kiểm soát rủi ro và điều tiết nhịp độ ra hàng của các chủ đầu tư.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh được thành lập năm 2003, là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình tích hợp gồm phát triển dự án, môi giới - phân phối và dịch vụ bất động sản.

Tại khu vực TP.HCM cũ, doanh nghiệp phát triển các dự án như The Privé, Opal Garden, Opal Riverside... Ngoài ra, tập đoàn cũng từng triển khai dự án tại Bình Dương cũ như Opal Skyline và Opal Boulevard.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.164 tỷ đồng , giảm 13% so với năm trước. Dù vậy, nhờ tăng doanh thu tài chính từ lãi cho vay và cải thiện biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 574 tỷ đồng , tăng 27%.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 38.100 tỷ đồng , tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 15.660 tỷ đồng , tiếp đến là các khoản phải thu hơn 14.270 tỷ đồng .