Nguồn cung căn hộ Bình Dương sẽ giảm mạnh từ 2027

Theo Cushman & Wakefield, nguồn cung căn hộ Bình Dương vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong năm nay. Tuy nhiên, từ 2027, lượng sản phẩm mới dự kiến giảm mạnh.

Báo cáo mới công bố của Cushman & Wakefield cho thấy Bình Dương dẫn đầu thị trường căn hộ trong quý IV/2025 cả về nguồn cung lẫn sức mua. Riêng trong quý, khu vực này ghi nhận 7.797 căn mở bán mới - mức cao nhất từ đầu năm và gấp 9,5 lần quý III/2025 (817 căn).

Hơn 50 triệu/m2 căn hộ mở bán mới tại Bình Dương

Theo đơn vị này, phần lớn sản phẩm mở bán tại Bình Dương trong quý vừa qua đều đến từ các dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, đủ điều kiện pháp lý và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Thuận An và Dĩ An tiếp tục là tâm điểm, với loạt dự án như Happy One Mori, A&T Saigon Riverside hay Setia Edenia. Lượng hàng mới đưa tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường lên 16.910 căn.

Dữ liệu từ CBRE cũng cho thấy sau khi sáp nhập vào TP.HCM, thị trường Bình Dương trở nên sôi động hơn rõ rệt. Trong năm 2025, khoảng 17.300 căn được chào bán, trong đó gần 80% tập trung tại Dĩ An và Thuận An.

Song song với đà ra hàng, mặt bằng giá tiếp tục nhích lên. Cushman & Wakefield ghi nhận giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 2.031 USD /m2 (tương đương 53 triệu đồng/m2) trong quý IV/2025, tăng 1,8% so với quý trước.

Dù vậy, thanh khoản vẫn cải thiện đáng kể với 6.609 căn được hấp thụ, tăng hơn 55% theo quý. Riêng các dự án mới đạt tỷ lệ bán khoảng 77%, cho thấy lực cầu vẫn duy trì ổn định đối với sản phẩm có chất lượng và pháp lý rõ ràng.

Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận nguồn cung khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 700 căn hộ mới tại Phú Mỹ trong quý vừa qua.

Nhịp điều tiết ra hàng của chủ đầu tư

Về triển vọng, Cushman & Wakefield dự báo khu vực vệ tinh TP.HCM sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Năm 2026, Bình Dương có thể đón thêm khoảng 20.436 căn hộ, đánh dấu chu kỳ phát triển mới hậu sáp nhập.

Tuy nhiên, sang năm 2027, đơn vị này cho rằng nguồn cung căn hộ tại Bình Dương sẽ giảm mạnh còn khoảng 5.000 căn, phản ánh xu hướng kiểm soát rủi ro và điều tiết nhịp ra hàng của các chủ đầu tư.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nguồn cung năm 2026 ước đạt 10.931 căn, tập trung chủ yếu ở phường Vũng Tàu và các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng, du lịch và logistics.

Bên cạnh sự dịch chuyển nguồn cung ra các khu vực ven đô, Avison Young cho rằng xu hướng phát triển sản phẩm căn hộ cũng đang thay đổi rõ nét. Thị trường ngày càng ưu tiên các mô hình linh hoạt như căn hộ studio, căn hộ dual-key hay không gian kết hợp vừa ở vừa làm việc, nhằm đáp ứng nhu cầu sống năng động của người mua trẻ và nhóm chuyên gia nước ngoài.

Song song đó, công nghệ thông minh dần trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong các dự án mới, góp phần tối ưu vận hành và gia tăng giá trị tài sản về dài hạn. Ngoài ra, yếu tố bền vững cũng được đặt lên hàng đầu, khi người mua quan tâm nhiều hơn đến không gian xanh, hiệu quả sử dụng năng lượng và hệ tiện ích nội khu đồng bộ, phục vụ trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt.

Đơn vị này nhìn nhận khung pháp lý sẽ là biến số quan trọng trong giai đoạn tới. Việc áp dụng bảng giá đất sửa đổi từ năm 2026 cùng các điều chỉnh về thuế và quy trình phê duyệt có thể làm gia tăng chi phí phát triển. Trong bối cảnh này, dự án minh bạch pháp lý, quy hoạch hợp lý sẽ có lợi thế thu hút dòng vốn và người mua ở thực, còn những dự án vướng mắc có nguy cơ chậm tiến độ hoặc bị sàng lọc khỏi thị trường.