TP.HCM tính 'cơ chế đặc biệt' cho dự án tái định cư Thủ Thiêm

Để thu hút nhà đầu tư tham gia đấu giá, TP.HCM tính điều chỉnh quy hoạch chiều cao tối đa 5 lô căn hộ tại khu đô thị Thủ Thiêm lên 45 tầng và tăng hệ số sử dụng đất.

3.790 căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm bỏ hoang nhiều năm dự kiến được điều chỉnh quy hoạch trước khi đưa ra đấu giá. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND phường An Khánh (TP.HCM) đang lấy ý kiến người dân để điều chỉnh quy hoạch phân khu số 1 tại dự án tái định cư Bình Khánh 38,4 ha phục vụ tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo UBND phường An Khánh, hiện trạng thiết kế của 5 lô căn hộ khoảng 25-27 tầng chưa phù hợp với quy hoạch chiều cao và số tầng đã được duyệt ở các phân khu khác và dự án lân cận.

Bên cạnh đó, hiện trạng diện tích sàn 14.290 m2 - tương đương hệ số sử dụng đất thương mại dịch vụ 0,18 lần quá thấp, không đáp ứng được cho mục đích nhà ở thương mại với số dân theo quyết định phê duyệt quy hoạch 15.160 người.

Trong khi đó, diện tích sàn xây dựng để xe (theo hồ sơ hoàn công là 82.901 m2) gây bất cập khi phục vụ dịch vụ để xe cho cư dân và khách khi chuyển mục đích từ tái định cư sang nhà ở thương mại.

"Việc giữ nguyên hiện trạng để kinh doanh theo mục tiêu nhà ở thương mại là không khả thi và không thu hút được nhà đầu tư tham gia đấu giá", UBND phường An Khánh viết trong tài liệu lấy ý kiến người dân.

UBND phường này cũng cho biết các nhà đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án trên.

Theo đơn vị, nhằm thu hút, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại khu vực này trước khi tiến hành các bước tiếp theo của công tác đấu giá là cần thiết, phù hợp loại hình ở thương mại, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế thành phố.

Theo đó, UBND phường An Khánh lấy ý kiến điều chỉnh theo hướng nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở tăng từ 5-6 lần lên 10 lần. Việc điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không tăng quy mô dân số hay gây quá tải hạ tầng kỹ thuật.

Khu tái định cư Bình Khánh nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước.

Năm ngoái, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng các căn hộ này từ tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để đấu giá. Dù từng có sự quan tâm của một số "đại gia" địa ốc như liên danh CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia và CTCP Địa ốc Bcons (Bcons Land) nhưng phiên đấu giá này vẫn bất thành.

Trước đó, loạt căn hộ tái định cư này đã 4 lần đấu giá thất bại, lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng . Tháng 2/2018, TP.HCM đưa ra bán đấu giá lần 2 với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng . Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TP.HCM tiếp tục bán đấu giá với giá khởi điểm 9.900 tỷ đồng . Do giá khởi điểm lên tới gần chục nghìn tỷ nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Lần thứ 4, TP.HCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công.