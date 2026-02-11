Thêm 2 dự án nhà ở TP.HCM được xem xét cấp sổ hồng

Tổ Công tác 1645 TP.HCM xem xét cấp sổ hồng cho dự án Nhà Bè Metrocity (xã Nhà Bè) và yêu cầu chủ đầu tư dự án The Harmona (phường Tân Bình) hoàn tất nghĩa vụ tài chính để cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm căn hộ.

TP.HCM xem xét gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho dự án Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển và chung cư The Harmona. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì vừa làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, dự án Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển (giai đoạn 1-1) tại các lô A30, A31, A32, xã Nhà Bè (Nhà Bè Metrocity) do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry làm chủ đầu tư được xem xét cấp sổ hồng.

Dự án này gồm 377 căn nhà thấp tầng, trong đó có 227 căn biệt thự, 150 căn nhà liên kế và 3 căn club house. Qua rà soát, dự án đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương cấp giấy chứng nhận theo đề xuất của chủ đầu tư.

Đối với dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ The Harmona tại số 21 Trương Công Định, phường Tân Bình, do CTCP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình làm chủ đầu tư, quy mô gồm 3 khối nhà cao 19 tầng với tổng cộng 569 căn hộ; tầng 1 và 2 bố trí sảnh và khu thương mại dịch vụ, các tầng còn lại là căn hộ ở.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư kiến nghị được cấp giấy chứng nhận đối với hai khu thương mại dịch vụ tại tầng 1 và 2 khối C.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết dự án này đã điều chỉnh quy hoạch, chuyển 20% quỹ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại nên phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa hoàn tất việc bàn giao toàn bộ quỹ bảo trì cho ban quản trị. Việc chào thầu để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung thời gian qua cũng gặp khó khăn.

Theo đó, lãnh đạo Sở yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các phòng ban chuyên môn khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính và xử lý các tồn tại liên quan, làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận cho hơn 200 căn hộ còn lại cũng như phần diện tích sàn thương mại của dự án.