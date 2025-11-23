Thêm 4 dự án chung cư, đất nền TP.HCM được cấp sổ hồng

Một khu biệt thự, 2 dự án chung cư và một dự án khu dân cư được xem xét tháo gỡ để cấp sổ cho cư người dân mua nhà.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa chủ trì buổi họp của Tổ Công tác 1645 để xem xét tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng - PV) cho 4 dự án nhà ở chung cư, đất nền.

Không phát sinh nghĩa vụ tài chính

Theo đó, khu biệt thự vườn phường Hiệp Bình, do Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Việt Quốc làm chủ đầu tư có quy mô 241 căn nhà biệt thự. Trong đó, đã cấp giấy chứng nhận đối với 223 căn cho người mua nhà.

Chung cư cụm B của dự án Saigon Intela được cấp sổ hồng.

Khu đất dự án được Thủ tướng thu hồi và cho Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Việt Quốc thuê 103.105 m2 đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh khu biệt thự có vườn theo quyết định số 162 ngày 17/3/1998.

Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Việt Quốc phối hợp cùng đơn vị thi công, nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn thiết kế lập các biên bản kiểm tra hoàn thành công trình xây dựng đối với từng căn nhà tại dự án, kết luận chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo công văn số 10777 ngày 13/8/2015, Chi cục Thuế quận Thủ Đức xác nhận Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Việt Quốc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế đất đối với khu đất nêu trên, không nợ tiền thuê đất.

Nay chủ đầu tư nộp 9 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án. Qua ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp nói trên.

Chung cư cụm B của dự án Saigon Intela xã Bình Hưng do CTCP Bắc Phước Kiển làm chủ đầu tư có quy mô 9.016 m2 với 1.068 căn hộ và 34 căn thương mại. Ngày 3/12/2009, CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (Intresco) đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho CTCP Quốc Cường Gia Lai và đã được chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, CTCP Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng khu đất 29.578 m2 (trong đó có chung cư cụm B) cho CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh. Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT00029 cho CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh.

CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh góp vốn bằng quyền sử dụng đất chung cư cụm B với Công ty TNHH Gạch Đỏ hình thành Công ty TNHH Quốc Cường Sài Gòn. Sau đó Công ty TNHH Quốc Cường Sài Gòn đổi tên thành CTCP Bắc Phước Kiển.

Chung cư cụm B có diện tích đất 9.016 m2 thuộc khu đất 29.578 m2 của dự án Khu dân cư 13E phía Nam. Khu đất này điều chỉnh quy hoạch từ đất xây dựng chung cư 29.344 m2 thành đất xây dựng biệt thự 19.068 m2 và chung cư 9.016 m2.

Việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất này, Sở Tài nguyên Môi trường ban hành văn bản số 3111 báo cáo UBND TP.HCM rằng, điều chỉnh này không phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung do dự án này đóng tiền sử dụng đất thời điểm năm 2008 không căn cứ vào chỉ tiêu quy hoạch mà tính theo bảng giá đất.

Chủ đầu tư cho biết, dự án được bàn giao cuối năm 2024 mới hoàn thành, tới thời điểm này Ban quản trị mới được thành lập và đang bàn giao kinh phí bảo trì. Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư làm rõ thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án, đồng ý cấp giấy cho người mua nhà, giữ phần thương mại lại. Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Chờ ý kiến của UBND TPHCM

Còn chung cư 12 tầng thuộc khu tái định cư 10 ha phường Đông Hưng Thuận do Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận 12 làm chủ đầu có 320 căn hộ. Công trình đã được cơ quan chức năng nghiệm thu và đồng ý đưa vào sử dụng.

Dự án trước đây do chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12 và phòng Tài nguyên Môi trường quận 12 tiếp nhận, tham mưu trình UBND quận 12 (nay là phường Đông Hưng Thuận) cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Nay người mua nhà nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với các căn hộ còn lại tại dự án.

Chung cư Opal Riverside ở phường Hiệp Bình chưa được cấp sổ do vướng hơn 4.900 m2 đất rạch, đường chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, đây là dự án tái định cư, có 21 hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM. Theo quy định phải có bản vẽ nội nghiệp, tuy nhiên do người dân được bố trí tái định cư nên ưu tiên giải quyết cấp giấy cho người dân.

Chung cư Opal Riverside ở phường Hiệp Bình do CTCP Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư có diện tích hơn 10.000 m2, quy mô 626 căn hộ. Ngày 27/11/2017, Sở Xây dựng có công văn số chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng cho block B và block A của chung cư Opal Riverside. Ngày 23/9/2015, Cục Thuế quận Thủ Đức và Cục Thuế TP.HCM có công văn xác nhận nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với dự án.

Tuy nhiên, qua rà soát có hơn 4.900 m2 đất rạch, đường chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nên chủ đầu tư đã kiến nghị thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Về nội dung này ông Nguyễn Toàn Thắng giao phòng Kinh tế đất báo cáo để UBND TP.HCM bố trí một cuộc họp xem xét kết luận nội dung này. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án Khu dân cư Bến Lức phường Bình Đông do CTCP Xây dựng Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư có quy mô 277 căn nhà. Trong đó, số nền bố trí tái định cư 170 nền, số nền kinh doanh 107 nền và hiện đã cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 58 căn.

Tại dự án này, chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà đối với 13 căn nhà kinh doanh đã được cấp sổ đỏ. Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp và trình bày của chủ đầu tư, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp giấy theo đề nghị của chủ đầu tư.