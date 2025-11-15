Novaland cam kết gỡ vướng pháp lý toàn bộ dự án Aqua City

Sau những vướng mắc pháp lý, Novaland công bố mục tiêu thi công hoàn thiện dự án Aqua City trong năm 2026 cùng kế hoạch bàn giao nhà, sổ hồng cho khách hàng.

Novaland đặt mục tiêu thi công hoàn thiện dự án Aqua City trong năm 2026. Ảnh: NVL.

Tập đoàn Novaland vừa tổ chức sự kiện công bố kế hoạch hoàn thiện Đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City. Tại đây, đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ tập trung toàn lực để đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch.

Phía Novaland cho biết hiện các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm vốn với tổng hạn mức xây dựng hơn 18.000 tỷ đồng để Novaland có dòng tiền bền vững tiếp tục triển khai dự án. Theo kế hoạch, toàn đô thị Aqua City sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026. Dự án sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm trong năm 2026 - 2027.

Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán. Song song, Aqua City cũng đã đưa vào vận hành nhiều tiện ích trọng điểm như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh, hệ thống clubhouse…

Theo lộ trình, Aqua City sẽ bàn giao sổ hồng tới hơn 700 cư dân và khách hàng trong năm 2026. Giai đoạn 2025-2028, Aqua City dự kiến nộp ngân sách Nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng , góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá Aqua City là một trong những dự án minh chứng rõ nét cho tinh thần hợp tác giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Việc tháo gỡ pháp lý và tái khởi động dự án không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động, mà còn tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ và du lịch của địa phương…

Aqua City là dự án trọng điểm của Novaland, tọa lạc tại phường Long Hưng, TP Biên Hòa cũ, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô lên đến 1.000 ha, được chủ đầu tư triển khai từ năm 2008 với 7 phân khu.

Dự án từng phải tạm ngừng từ năm 2021 do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch và quỹ đất nhà ở xã hội. Đến giữa năm 2023, Aqua City được tái khởi động và vừa hoàn tất toàn bộ pháp lý vào tháng 6 vừa qua. Hiện, hoạt động xây dựng, bán hàng đã được đẩy mạnh trở lại.