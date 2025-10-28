Dù kết quả kinh doanh chưa phục hồi, Novaland cho biết nhiều dự án như Aqua City, The Sun Avenue... đang tăng tốc bàn giao và hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng.

Doanh thu tài chính sụt giảm khiến Novaland lỗ hơn 1.100 tỷ đồng quý III. Ảnh: NVL.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 1.683 tỷ đồng , giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh từ 3.898 tỷ cùng kỳ xuống còn 456 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính lại tăng từ 319 tỷ lên 1.449 tỷ đồng , khiến nguồn thu quý III của nhà phát triển bất động sản này giảm đáng kể.

Khấu trừ thuế và chi phí, Novaland báo lỗ 1.153 tỷ đồng , đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Song, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng , chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

NOVALAND CHƯA HẾT LỖ KQKD theo quý của Novaland. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 697 1549 2010 4779 1778 1937 1683 Lãi ròng

-601 945 2950 26 -476 -190 -1153

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của tập đoàn đạt gần 239.575 tỷ đồng . Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng , chủ yếu là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng (chiếm 95%), phần còn lại là bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao.

Tổng dư nợ vay tính đến ngày 30/9 ở mức hơn 64.000 tỷ đồng , trong đó nợ ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng .

"Dòng tiền vẫn còn rất nhiều khó khăn, Novaland đang nỗ lực tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, cố gắng khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư", lãnh đạo Novaland thông tin.

Trong quý III năm nay, một số dự án trọng điểm của Novaland ghi nhận tiến độ xây dựng được cải thiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý vào cuối quý II. Tại NovaWorld Phan Thiet, phân khu Floria 3.6 được đẩy nhanh thi công; Aqua City tiếp tục triển khai đồng loạt các phân khu Ever Green 2, River Park 2, Sun Harbor 2 và Đảo Phượng Hoàng.

Phân kỳ Habana Island thuộc NovaWorld Ho Tram đang được đẩy mạnh thi công. Tại TP.HCM, dự án Victoria Village tăng tốc hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu bàn giao vào cuối năm, trong khi The Grand Manhattan cũng ghi nhận tiến độ thi công tích cực.

Nhịp thi công sôi động tại các dự án trọng điểm của Novaland. Ảnh: NVL.

Về bàn giao sản phẩm, trong 9 tháng đầu năm, Novaland cho biết đã bàn giao 720 sản phẩm.

Tính chung đến nay, đã có hơn 1.500 sản phẩm bất động sản tại NovaWorld Phan Thiet được bàn giao tới khách hàng, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê; còn Aqua City đã có hơn 1.000 sản phẩm được bàn giao đến khách hàng.

Liên quan công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, đến ngày 30/9, đã có 1.935 sổ hồng được cấp tại các dự án của Novaland, trong đó The Sun Avenue chiếm gần 550 sản phẩm. Một số dự án khác như Lucky Palace, Orchard Garden, Sunrise City North, GardenGate... cũng đang được đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ để cấp sổ cho khách hàng.