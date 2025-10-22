Vợ ông Bùi Thành Nhơn muốn bán bớt cổ phiếu Novaland

Vợ Chủ tịch Bùi Thành Nhơn và CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán cổ phiếu NVL. Nếu giao dịch thành công, nhóm cổ đông liên quan ông Nhơn còn nắm giữ 34,9% vốn tại Novaland.

Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland dự kiến còn khoảng 34,9% nếu các giao dịch bán vốn thành công. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Theo đó, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, đăng ký bán gần 17,3 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 28/10 đến 26/11.

Nếu hoàn tất, bà Sương sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,468% xuống còn 1,624%, tương ứng hơn 33,2 triệu cổ phiếu.

Động thái của bà Sương diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL giảm sàn hai phiên liên tiếp (20-21/10), mất hơn 13% giá trị xuống còn 14.400 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giảm này được cho là chịu tác động từ kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của Novaland giai đoạn 1/1/2015-30/6/2023.

Về phía Novaland, doanh nghiệp cho biết trong hai năm 2024-2025, tập đoàn đã nỗ lực tái cấu trúc tài chính, phần lớn các gói trái phiếu đã được tất toán cả gốc và lãi, chỉ còn một số ít dư nợ tồn đọng.

Tính đến 30/9, tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ của Novaland còn 19.559 tỷ đồng , giảm mạnh so với trước đó khi doanh nghiệp đã tất toán 15.319 tỷ đồng , tương đương gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023.

Trước đó, CTCP Diamond Properties - doanh nghiệp do bà Sương làm đại diện pháp luật - cũng đăng ký bán hơn 2,1 triệu cổ phiếu NVL để cân đối danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17 đến 31/10. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Diamond Properties tại Novaland sẽ giảm từ 8,07% xuống còn 7,974%, tương ứng hơn 163 triệu cổ phiếu.

Nếu cả hai giao dịch trên được thực hiện thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland sẽ còn khoảng 34,9%.

Ngoài bà Cao Thị Ngọc Sương, ông Bùi Thành Nhơn và CTCP Diamond Properties, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Nhơn tại Novaland còn bao gồm ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai), bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái) và CTCP NovaGroup - doanh nghiệp do ông Nhơn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận gần 3.715 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng , tăng 81%. Dù vậy, nhà phát triển bất động sản này vẫn báo lỗ sau thuế 666 tỷ đồng (cùng kỳ công ty lỗ hơn 7.327 tỷ).

Năm nay, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần theo phương án 1 là 13.411 tỷ đồng và phương án 2 là 10.453 tỷ đồng . Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tương ứng các phương án là lỗ 12 tỷ đồng (phương án 1) và lỗ 688 tỷ đồng (phương án 2).

Novaland lý giải yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, hai phương án về kế hoạch năm 2025 được công ty đề xuất thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.