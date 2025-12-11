Xuân Thiện Ninh Bình sắp tái khởi động 'siêu' dự án tại cù lao Mái Nhà

Công ty Xuân Thiện Ninh Bình dự kiến khởi công Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk vào dịp 19/12 tới.

Cù Lao Mái Nhà là hỏn đảo nhỏ. có diện tích khoảng 1,2 km2, không có dân sinh sống. Ảnh: ST.

Ngày 19/12 tới, hơn 200 công trình trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong số này, đáng chú ý có Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Cù Lao Mái Nhà chỉ rộng khoảng 1,2 km2, được ví như “hòn đảo bí mật” bởi vẻ đẹp hoang sơ và ít được khai phá du lịch. Theo người dân địa phương, tên gọi Mái Nhà xuất phát từ hình ảnh những khối đá tự nhiên xếp chồng, tạo dáng như mái nhà khi nhìn từ xa.

Dự án này ban đầu có quy mô 140 ha diện tích mặt đất (trong đó diện tích đảo 130 ha, diện tích đất liền 10 ha) và 0,6 km2 mặt nước, vốn đầu tư 18.405 tỷ đồng .

Khu du lịch - nghỉ dưỡng được chia thành 3 giai đoạn triển khai, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2012 đến 2016 sẽ được đầu tư 1.165 tỷ đồng ; giai đoạn 2 từ 2016 đến 2020 đầu tư 1.428 tỷ đồng ; giai đoạn 3 từ 2020-2025 đầu tư 15.812 tỷ đồng .

Tuy nhiên, dự án sau đó rơi vào trạng thái "đóng băng". Đến đầu năm 2021, UBND tỉnh Phú Yên (trước khi sáp nhập với Đắk Lắk) đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Diện tích quy hoạch lại bao gồm diện tích mặt đất gần 137 ha; diện tích mặt nước là 59 ha. Mặc dù đã được điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, Xuân Thiện Ninh Bình vẫn chưa tiến hành triển khai xây dựng dự án.

Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình được thành lập tháng 12/2005, từng do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện điều hành giai đoạn đầu. Doanh nghiệp nhiều lần tăng vốn điều lệ, từ 1.200 tỷ đồng ban đầu lên 1.524 tỷ đồng vào năm 2016, 6.000 tỷ đồng vào tháng 7/2020 và 9.000 tỷ đồng vào năm 2022, phản ánh quá trình mở rộng hoạt động. Cơ cấu sở hữu cũng thay đổi theo thời gian giữa các thành viên gia đình và đối tác.

Tháng 6/2023, công ty ghi nhận chuyển biến lớn khi ông Đinh Văn Tần đảm nhiệm vị trí Giám đốc và sở hữu 80% vốn điều lệ, phần còn lại thuộc bà Phạm Thị Hương. Sau đó, vị trí điều hành được chuyển giao cho ông Bùi Võ Công (sinh năm 1990), trong bối cảnh vốn điều lệ điều chỉnh còn khoảng 8.528 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông vẫn được giữ nguyên.