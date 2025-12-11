Sun Group sắp khởi công tuyến metro 9.000 tỷ tại Phú Quốc

Sun Group cam kết khởi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 vào ngày 19/12 tới, đồng thời dự kiến khởi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC vào ngày 10/2/2026.

Phối cảnh tàu tuyến metro Phú Quốc đoạn mặt đất. Ảnh: Sun Group.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức vừa làm việc với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Sun Group) để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đại diện nhà đầu tư cho biết doanh nghiệp đã sẵn sàng khởi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 vào ngày 19/12 tới, đồng thời dự kiến khởi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC vào ngày 10/2/2026.

Liên quan đến dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đây là một hợp phần của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, khi hình thành sẽ cung cấp một loại hình giao thông công cộng chất lượng cao. Công trình có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng .

Dự án hoàn thành sẽ góp phần phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo điều kiện kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng cho người dân và du khách, giảm tai nạn giao thông và phát thải, góp phần phát triển đô thị xanh tại đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.

Tại cuộc họp, đại diện Sun Group cũng thông tin về dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Đơn vị cho biết dự án đang vướng mắc về nguồn gốc đất và số lượng thửa nhiều, trong khi tiến độ triển khai gấp rút, nhân sự hiện nay không đáp ứng đủ. Sun Group đề xuất tỉnh sớm ưu tiên bàn giao mặt bằng vào tháng 2/2026 và hỗ trợ bổ sung nhân lực cho công tác bồi thường.

Còn ở những dự án Sun Group tham gia với vai trò nhà thầu như Đại lộ APEC, doanh nghiệp mong muốn địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để có mặt bằng thi công trước ngày 15/2/2026. Tại khu tái định cư An Thới, vướng mắc về lịch sử sử dụng đất và giao dịch qua nhiều chủ khiến thời gian xét duyệt kéo dài, vì vậy nhà đầu tư đề nghị đẩy nhanh lập phương án diện tích và bàn giao mặt bằng cũng vào ngày 15/2/2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong khi thời gian thực tế hoàn thành chỉ còn khoảng 18 tháng. Ông yêu cầu các sở, ngành và UBND đặc khu Phú Quốc xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của các dự án.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc bố trí thêm nhân sự, tăng tốc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân. Ông Ngô Công Thức yêu cầu các đơn vị và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ.