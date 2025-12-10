Sun Group sắp khởi công 'siêu' dự án casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn

Siêu tổ hợp du lịch - giải trí hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn của Sun Group sẽ được khởi công vào ngày 19/12.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Khu dịch vụ du lịch phúc hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn là một trong số 245 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào dịp 19/12 sắp tới.

Dự án đã được Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 27/6, sau đó đến tháng 8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận cho Sun Group làm chủ đầu tư.

Theo phê duyệt, dự án có quy mô hơn 244 ha, được định hướng trở thành một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt). Các hạng mục chính gồm casino, khách sạn, resort, condotel, nhà phố thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo, khu thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe...

Điểm nhấn của dự án là khu casino cao cấp, được thí điểm cho người Việt Nam tham gia theo các tiêu chí nghiêm ngặt của pháp luật. Dự án cũng hướng tới nhóm khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước, với kỳ vọng đưa Vân Đồn thành điểm đến có sức hút tương tự Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ).

Tổng vốn đầu tư dự án ước tính hơn 2 tỷ USD , gồm vốn góp của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác. Sun Group lên kế hoạch xây dựng dự án trong 9 năm, dự kiến vận hành toàn bộ từ quý II/2032.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group vùng miền Bắc, từng cam kết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, thiết kế và vận hành để kiến tạo nên một quần thể du lịch - giải trí casino xứng tầm với tiềm năng của Vân Đồn và Quảng Ninh.

Ngoài siêu tổ hợp này, Sun Group đã và đang đầu tư nhiều dự án khác tại Quảng Ninh như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong.

Dịp 19/12 này, theo số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng, cả nước có 245 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành đồng loạt. Tổng mức đầu tư của các dự án là 1,345 triệu tỷ đồng .

Lễ khởi công, khánh thành lần này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, vào dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 250 dự án trên khắp cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng . Các dự án này được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay.