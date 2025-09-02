Sun Group tính vận hành casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn từ 2032

Khu dịch vụ du lịch có casino tại Vân Đồn của Sun Group vận hành toàn bộ từ quý II/2032, hoạt động 70 năm và đóng góp cho ngân sách hơn 228.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang lấy ý kiến tham vấn, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp nằm tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có diện tích quy hoạch gần 245 ha. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất rừng, còn lại là đất thương mại dịch vụ, chưa sử dụng và mặt nước. Chủ đầu tư dự án là CTCP Mặt Trời Vân Đồn - thành viên Sun Group.

Trong cơ cấu sử dụng đất, chủ đầu tư dành hơn 26 ha cho khu casino với công trình cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và 2.140 máy chơi. Công trình khách sạn, nghỉ dưỡng có hai lô rộng khoảng 12 ha, được xây cao tối đa 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Khu resort sẽ có 7 lô đất, được xây cao 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Tổ hợp này hoạt động không quá 70 năm, tiến độ xây dựng trong 9 năm, dự kiến vận hành toàn bộ từ quý II/2032.

Trong thời gian hoạt động, tỉnh Quảng Ninh tính toán dự án sẽ đóng góp cho ngân sách hơn 228.000 tỷ đồng , tương đương hơn 9,6 tỷ USD . Tổng số lao động làm việc tại casino và khách sạn khoảng 6.000 người.

Cuối tháng 6 vừa qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn. Theo quyết định này, hoạt động kinh doanh casino và thí điểm cho người Việt vào chơi chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện pháp lý.

Đến giữa tháng 8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định chấp thuận cho CTCP Mặt trời Vân Đồn làm chủ đầu tư dự án. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính hơn 2 tỷ USD , gồm vốn góp của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, cam kết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, thiết kế và vận hành để kiến tạo nên một quần thể du lịch - giải trí casino xứng tầm với tiềm năng của Vân Đồn và Quảng Ninh.

Ngoài siêu tổ hợp này, Sun Group đã và đang đầu tư nhiều dự án khác tại Quảng Ninh như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong.