Loạt dự án của Sun Group, VinSpeed, Masterise ở TP.HCM sắp khởi công

Trong ngày 19/12 và 15/1/2026, TP.HCM sẽ khởi công và khánh thành 21 công trình trọng điểm, trong đó có 4 dự án vốn ngoài ngân sách với sự tham gia của Sun Group, Vingroup và Masterise.

Hai dự án hạ tầng kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM gồm tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ và cầu Cần Giờ dự kiến khởi công vào ngày 19/12 và 15/1/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP danh mục các lễ khởi công và khánh thành những công trình quy mô lớn dự kiến tổ chức từ cuối năm nay đến đầu năm 2026, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

16 công trình khởi công và 1 công trình khánh thành

Theo tờ trình, 7 dự án trọng điểm thuộc nhóm A sẽ khởi công vào ngày 19/12 và 15/1/2026 gồm: Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên; tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương; dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 1 thuộc Vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp; dự án thành phần 2 từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng; dự án thành phần 2 đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1; dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Ngày 19/12, TP.HCM dự kiến thông xe kỹ thuật đoạn 30,5 km Vành đai 3 đi qua Long Trường, Long Phước và Long Bình.

TP.HCM dự kiến thông xe kỹ thuật đoạn 30,5 km Vành đai 3 đi qua Long Trường, Long Phước và Long Bình vào 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các dự án nhóm B được khởi công cùng ngày chủ yếu thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và hạ tầng giao thông, bao gồm cơ sở 2 của Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP, các hạng mục nâng cấp tại Trường THPT Trần Văn Giàu, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Nhân Ái (giai đoạn 2), mua sắm trang thiết bị y tế cho Khối Ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Đồng thời, TP cũng sẽ khởi công Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (Khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1 và dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Nhóm C có 2 dự án khởi công vào ngày 19/12 gồm Công viên Thạnh Lộc rộng khoảng 3,37 ha quy mô xây dựng bao gồm các hạng mục đường nội bộ, sân chơi thiếu nhi, sân tập thể dục, sân sinh hoạt cộng đông, trồng cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ các loại... với tổng mức đầu tư 62.357 tỷ đồng .

Song song đó là dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 trên đường Hoài Thanh (phường Phú Định) nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, từng bước thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải và TP.HCM, cải thiện môi trường sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

4 dự án tư nhân sắp khởi công

Ngoài các dự án đầu tư công, 4 dự án ngoài ngân sách cũng được chuẩn bị khởi công trong ngày 19/12 và 15/1/2026, gồm Khu Thể dục thể thao Rạch Chiếc; cầu Cần Giờ; tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Trong đó, Khu Thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường An Khánh) do Sun Group đầu tư, hình thành tổ hợp gồm sân vận động trung tâm, học viện thể thao, làng vận động viên, trung tâm tổ chức sự kiện thi đấu, bệnh viện thể thao - y sinh, không gian công viên thể thao cộng đồng và bãi đỗ xe đô thị, với tổng vốn hơn 91.800 tỷ đồng và thời điểm hoàn thành dự kiến năm 2030.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed đề xuất đầu tư có chiều dài gần 53 km, đi qua 8 xã, phường gồm: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ (thuộc địa bàn quận 1, 4, 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ cũ).

Tuyến này dự kiến sử dụng đường đôi khổ ray 1.435 mm và tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h. Giai đoạn đầu của tuyến gồm hai ga chính Bến Thành và Cần Giờ, trước khi mở rộng thêm 4 ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh ở giai đoạn hai. Depot và trung tâm điều khiển được đặt tại Cần Giờ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 115.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2029.

Hai dự án giao thông còn lại gồm cầu Cần Giờ dài 7,3 km với phần cầu chính gần 3 km và đường dẫn hơn 4,3 km, tổng vốn hơn 12.400 tỷ đồng , cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km với mặt cắt ngang 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 12.900 tỷ đồng . Cả hai dự án dự kiến khởi công ngày 15/1/2026 và hoàn thành trong năm 2028.

Hiện CTCP Tập đoàn Masterise bày tỏ mong muốn đầu tư cả hai công trình, tuy nhiên mới chỉ dự án cầu Phú Mỹ 2 được chấp thuận chủ trương, còn cầu Cần Giờ vẫn đang trong quá trình xem xét.