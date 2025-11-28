TP.HCM xem xét khởi công cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 vào tháng 1/2026

TP.HCM đang lập hai phương án đầu tư cầu Cần Giờ, trong đó xem xét đề xuất của CTCP Tập đoàn Masterise, với thời gian khởi công dự kiến vào ngày 15/1/2026.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với khu vực Nhà Bè. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Nội dung này được nêu trong kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A.

Cụ thể, tại cuộc họp ngày 26/11, sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Tài chính và ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ hai phương án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ và gửi báo cáo cho Sở Tài chính trong tháng 11.

Theo đó, phương án 1 là đầu tư công, bảo đảm điều kiện và thủ tục trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12, đồng thời xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2 là đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), xem xét đề xuất của CTCP Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TP.HCM, Tập đoàn Masterise cho biết sẵn sàng đồng hành với thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối khu vực phát triển phía đông nam, đề xuất thực hiện dự án cầu Cần Giờ theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài 7,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Cầu đi dọc đường 15B, cắt qua Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỷ đồng . Khi hoàn thành, cầu sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.

Với nhu cầu đi lại giữa hai khu vực ngày một tăng, trước đó, tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ trước đây) đã được khôi phục và hoạt động trở lại. Việc vận hành lại tuyến này được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch khu vực Cần Giờ, đặc biệt khi Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đi vào hoạt động.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - công ty con của Vingroup - cũng tài trợ 3 phà trọng tải 200 tấn cho bến Bình Khánh, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại trong thời gian chờ xây dựng cầu Cần Giờ. Gói tài trợ bao gồm toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản chi phát sinh trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, tuyến metro tốc độ cao kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường vượt biển Cần Giờ đang được quan tâm và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Các tuyến kết nối khu vực Cần Giờ hiện hữu và tương lai. Đồ họa: Phan Nhật.

Còn với dự án cầu Phú Mỹ 2, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP.HCM về giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với CTCP Tập đoàn Masterise để rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình ngày 15/1/2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP về chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; báo cáo UBND TP trước 14h ngày 27/11, không được chậm trễ.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Tập đoàn Masterise nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo quyết định, Masterise sẽ tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách TP) để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình cấp có thẩm quyền trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận.

Cầu Phú Mỹ 2 dự kiến có chiều dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km). Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai). Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng .

Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ và Vành đai 2, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa TP.HCM và Đồng Nai, tạo động lực phát triển mới cho cả hai khu đô thị.