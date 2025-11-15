Metro TP.HCM - Cần Giờ sẽ khởi công dịp 19/12

TP.HCM dự kiến khởi công tuyến metro từ Bến Thành đến Cần Giờ vào ngày 19/12, đồng thời, yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, tránh ách tắc.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM (Ban Chỉ đạo) mới đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo - đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung hoàn thành 6 tuyến metro của TP.HCM và 2 tuyến đường sắt quốc gia do Trung ương giao.

Đáng chú ý, Bí thư Quang cho biết thành phố sẽ khởi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ vào ngày 19/12, do đó, yêu cầu các sở ngành triển khai song song nhiều phần việc để đảm bảo tiến độ, không để xảy ra tình trạng chờ đợi do thiếu phối hợp.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vừa công bố để tham vấn ý kiến, VinSpeed cho biết dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với quy mô sử dụng đất khoảng 317 ha.

Trong đó, điểm đầu đặt tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

VinSpeed dự kiến xây dựng đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng 86.650 tỷ đồng (tương đương gần 3,3 tỷ USD ), trong đó chi phí xây dựng hơn 37.000 tỷ đồng , thiết bị hơn 24.700 tỷ, quản lý dự án 7.400 tỷ, chi phí dự phòng 10.700 tỷ và lãi vay khoảng 5.800 tỷ đồng .

Sơ đồ tổng hướng tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: VinSpeed.

VinSpeed đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo khả thi và giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025; thi công, lắp đặt thiết bị đến quý III/2027; vận hành thử cuối năm 2027 và chạy thương mại từ quý I/2028.

Tuyến đường sắt sử dụng tàu 8 toa, sức chứa 600 hành khách, chỉ có ghế ngồi, không bố trí chỗ đứng. Tàu chạy từ 6h đến 23h hàng ngày, tần suất 20 phút/chuyến, tương đương 43.680 lượt khách/ngày (hơn 15,9 triệu lượt khách/năm).

Ngoài tuyến metro kết nối TP.HCM với Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu hoàn thành 3 tuyến trọng điểm metro Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trước năm 2030. Theo đó, ông đề nghị các đơn vị rõ ràng từng mốc tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng trì trệ, chồng chéo.

Đồng thời, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cũng được giao xây dựng 2 sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ). Trong đó, một sơ đồ từ nay đến năm 2030 và một sơ đồ từ nay đến tháng 6/2026, để theo dõi đầy đủ tiến độ của từng sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển mạng lưới đường sắt.