Metro TP.HCM - Cần Giờ sẽ khởi công dịp 19/12

  • Thứ bảy, 15/11/2025 21:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TP.HCM dự kiến khởi công tuyến metro từ Bến Thành đến Cần Giờ vào ngày 19/12, đồng thời, yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, tránh ách tắc.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM (Ban Chỉ đạo) mới đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo - đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung hoàn thành 6 tuyến metro của TP.HCM và 2 tuyến đường sắt quốc gia do Trung ương giao.

Đáng chú ý, Bí thư Quang cho biết thành phố sẽ khởi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ vào ngày 19/12, do đó, yêu cầu các sở ngành triển khai song song nhiều phần việc để đảm bảo tiến độ, không để xảy ra tình trạng chờ đợi do thiếu phối hợp.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vừa công bố để tham vấn ý kiến, VinSpeed cho biết dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với quy mô sử dụng đất khoảng 317 ha.

Trong đó, điểm đầu đặt tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

VinSpeed dự kiến xây dựng đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng 86.650 tỷ đồng (tương đương gần 3,3 tỷ USD), trong đó chi phí xây dựng hơn 37.000 tỷ đồng, thiết bị hơn 24.700 tỷ, quản lý dự án 7.400 tỷ, chi phí dự phòng 10.700 tỷ và lãi vay khoảng 5.800 tỷ đồng.

metro di can gio, Vinhomes Green Paradise anh 1

Sơ đồ tổng hướng tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: VinSpeed.

VinSpeed đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo khả thi và giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025; thi công, lắp đặt thiết bị đến quý III/2027; vận hành thử cuối năm 2027 và chạy thương mại từ quý I/2028.

Tuyến đường sắt sử dụng tàu 8 toa, sức chứa 600 hành khách, chỉ có ghế ngồi, không bố trí chỗ đứng. Tàu chạy từ 6h đến 23h hàng ngày, tần suất 20 phút/chuyến, tương đương 43.680 lượt khách/ngày (hơn 15,9 triệu lượt khách/năm).

Ngoài tuyến metro kết nối TP.HCM với Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu hoàn thành 3 tuyến trọng điểm metro Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trước năm 2030. Theo đó, ông đề nghị các đơn vị rõ ràng từng mốc tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng trì trệ, chồng chéo.

Đồng thời, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cũng được giao xây dựng 2 sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ). Trong đó, một sơ đồ từ nay đến năm 2030 và một sơ đồ từ nay đến tháng 6/2026, để theo dõi đầy đủ tiến độ của từng sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển mạng lưới đường sắt.

VinSpeed liên tục tăng vốn

Chỉ sau nửa năm, quy mô vốn của VinSpeed đã tăng gấp 5,5 lần, tương ứng tăng thêm 27.000 tỷ đồng.

13:49 9/11/2025

VinSpeed dự kiến chi hơn 86.000 tỷ làm metro đi Cần Giờ, chạy từ 2028

VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dài gần 53 km, vốn hơn 86.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành thử cuối năm 2027 và khai thác thương mại từ 2028.

20:01 7/11/2025

VinSpeed muốn 2025 khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

VinSpeed đề xuất khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh gần 5,3 tỷ USD từ cuối năm nay, để có thể vận hành thương mại vào quý I/2028.

18:36 2/11/2025

Liên Phạm

metro đi cần giờ Vinhomes Green Paradise Thành phố Hồ Chí Minh Vingroup VinSpeed Bến Thành Cần Giờ vingroup

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

