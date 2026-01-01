Kỷ lục 10,5 tỷ USD kiều hối về TP.HCM năm qua

Năm 2025, lượng kiều hối về TP.HCM được ước tính đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho rằng dòng kiều hối về TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, căn cứ số liệu thống kê và xu hướng tăng trưởng thường thấy vào giai đoạn cuối năm, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2025 được dự báo đạt khoảng 10,5 tỷ USD , tăng 10,5% so với năm 2024.

Bà Liên đánh giá đây là mức tăng trưởng rất tích cực, phản ánh niềm tin ngày càng được củng cố của cộng đồng kiều bào đối với sự ổn định của kinh tế trong nước, cũng như hiệu quả của chính sách tỷ giá linh hoạt và mặt bằng lãi suất ổn định.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 7,94 tỷ USD , tăng 6,3% so với cùng kỳ. TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút kiều hối, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối toàn quốc.

Xét theo cơ cấu khu vực, tính đến hết quý III/2025, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất chuyển về TP.HCM, chiếm trên 50% tổng giá trị. Các khu vực tiếp theo lần lượt là châu Mỹ (30%), châu Âu (9%), châu Đại Dương (8,4%) và châu Phi (2%).

Đáng chú ý, kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Các khu vực còn lại cũng ghi nhận mức tăng khả quan, trong đó châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11% và châu Mỹ tăng 10%.

Theo thông lệ, dòng kiều hối thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Với vai trò là đô thị năng động, sáng tạo và tiên phong trong phát triển kinh tế, TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Bước sang năm 2026, bà Liên cho rằng dòng kiều hối về TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hiện thành phố đang triển khai nhiều giải pháp và đề xuất nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, Khu thương mại tự do, các dự án bất động sản cùng nhiều lĩnh vực kinh tế khác có nhu cầu vốn lớn và dài hạn. Những định hướng này góp phần củng cố niềm tin của kiều bào đối với chính sách thu hút nguồn lực của thành phố.

Song song đó, TP.HCM đã ban hành Đề án thu hút nguồn lực kiều hối giai đoạn đến năm 2030, với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.