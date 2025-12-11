Chi 200.000 đồng mua xổ số, bất ngờ trúng độc đắc gần 62 tỷ đồng

Chủ nhân giải độc đắc trị giá hơn 61,7 tỷ đồng cho biết đã bỏ ra 200.000 đồng mua xổ số sau khi thấy tin Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 vượt 60 tỷ đồng.

Anh L.N.Q là thuê bao Viettel may mắn trúng độc đắc hơn 61 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01438 cho anh L.N.Q với giá trị giải thưởng hơn 61,7 tỷ đồng .

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh L.N.Q là thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP Hà Nội.

Anh Q. hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Hà Nội. Người may mắn thường mua vé số những lúc rảnh rỗi hoặc giải trí sau công việc.

“Sáng hôm đó, khi tôi đang ngồi chờ công việc và lướt Facebook thì thấy tin Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 đã vượt 60 tỷ đồng . Một lúc sau lại thấy thông tin Jackpot hiện lên nên nghĩ điềm lành. Tôi liền nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết 200.000 đồng đó. Các dãy số tôi mua đều là do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên”, anh Q. tiết lộ.

Khi nhận tin nhắn trúng thưởng, anh Q. bất ngờ xen lẫn vui mừng nhưng không có chút nghi ngờ nào vì trước đó đã trúng nhiều lần các giải nhỏ. Anh Q. cho biết sẽ lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng.

Theo quy định, anh Q. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP Hà Nội với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh Q. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.