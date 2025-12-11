Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi 200.000 đồng mua xổ số, bất ngờ trúng độc đắc gần 62 tỷ đồng

  • Thứ năm, 11/12/2025 15:02 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Chủ nhân giải độc đắc trị giá hơn 61,7 tỷ đồng cho biết đã bỏ ra 200.000 đồng mua xổ số sau khi thấy tin Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 vượt 60 tỷ đồng.

Anh L.N.Q là thuê bao Viettel may mắn trúng độc đắc hơn 61 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01438 cho anh L.N.Q với giá trị giải thưởng hơn 61,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh L.N.Q là thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP Hà Nội.

Anh Q. hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Hà Nội. Người may mắn thường mua vé số những lúc rảnh rỗi hoặc giải trí sau công việc.

“Sáng hôm đó, khi tôi đang ngồi chờ công việc và lướt Facebook thì thấy tin Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 đã vượt 60 tỷ đồng. Một lúc sau lại thấy thông tin Jackpot hiện lên nên nghĩ điềm lành. Tôi liền nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết 200.000 đồng đó. Các dãy số tôi mua đều là do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên”, anh Q. tiết lộ.

Khi nhận tin nhắn trúng thưởng, anh Q. bất ngờ xen lẫn vui mừng nhưng không có chút nghi ngờ nào vì trước đó đã trúng nhiều lần các giải nhỏ. Anh Q. cho biết sẽ lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng.

Theo quy định, anh Q. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP Hà Nội với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh Q. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

xổ số Tiền mã hóa Vietlott vietlott

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

