Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Trúng độc đắc 133 tỷ sau 2 năm kiên trì mua số theo ngày sinh

  • Thứ tư, 12/11/2025 18:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Anh N.C.L - thuê bao MobiFone may mắn đến từ tỉnh Khánh Hòa - là người chơi may mắn trúng giải độc đắc Vietlott Mega 6/45 trị giá hơn 133 tỷ đồng.

Người chơi may mắn phải đóng hơn 13 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải độc đắc xổ số tự chọn loại hình Mega 6/45 kỳ quay thứ 1.422 đến anh N.C.L - thuê bao MobiFone may mắn đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh N.C.L là người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot Mega 6/45 với giá trị 133,7 tỷ đồng.

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Anh N.C.L hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa. Anh cho biết thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 từ khi Vietlott triển khai kinh doanh tại Khánh Hòa với số lượng khoảng 3 vé/ngày.

Hai năm gần đây, anh có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe máy cá nhân. Anh đã mua dãy số này được hơn 2 năm cho cả xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Chính thói quen này đã mang đến giải độc đắc trị giá hơn 133,7 tỷ đồng.

Anh cũng cho biết đã thông báo với vợ ngay khi biết tin trúng độc đắc. Vì số tiền trúng thưởng khá lớn, anh sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và gia đình.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.C.L đã trao tặng tổng số tiền 1,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Cả nhà mất ngủ vì trúng độc đắc Vietlott gần 37 tỷ đồng

Anh N.V.M ở Thanh Hóa bất ngờ trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng của Vietlott. Sau khi chia sẻ với gia đình, anh cho biết cả nhà đã mất ngủ vì vui.

17:38 20/10/2025

VN-Index tăng dựng đứng

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên 12/11, đưa VIC tiến sát đỉnh lịch sử, chỉ vài ngày sau khi tập đoàn chính thức công bố trụ cột kinh doanh mới - Văn hóa.

3 giờ trước

VN-Index ngừng rơi

VN-Index chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, giúp chỉ số hồi phục hơn 13 điểm dù thanh khoản vẫn ở mức thấp.

27:1638 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

kết quả xổ số trúng xổ số vietott Khánh Hòa Tiền mã hóa Vietlott vietlott xổ số quay thưởng vé số

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

VinFast sap xay them nha may tai An Do? hinh anh

VinFast sắp xây thêm nhà máy tại Ấn Độ?

1 giờ trước 18:31 12/11/2025

0

VinFast lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện (EV) tại thành phố Chhatrapati Sambhajinagar (bang Maharashtra), với mục tiêu tập trung vào các khu vực phát triển EV chủ lực.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý