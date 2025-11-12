Trúng độc đắc 133 tỷ sau 2 năm kiên trì mua số theo ngày sinh

Anh N.C.L - thuê bao MobiFone may mắn đến từ tỉnh Khánh Hòa - là người chơi may mắn trúng giải độc đắc Vietlott Mega 6/45 trị giá hơn 133 tỷ đồng.

Người chơi may mắn phải đóng hơn 13 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải độc đắc xổ số tự chọn loại hình Mega 6/45 kỳ quay thứ 1.422 đến anh N.C.L - thuê bao MobiFone may mắn đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh N.C.L là người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot Mega 6/45 với giá trị 133,7 tỷ đồng .

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Anh N.C.L hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa. Anh cho biết thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 từ khi Vietlott triển khai kinh doanh tại Khánh Hòa với số lượng khoảng 3 vé/ngày.

Hai năm gần đây, anh có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe máy cá nhân. Anh đã mua dãy số này được hơn 2 năm cho cả xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Chính thói quen này đã mang đến giải độc đắc trị giá hơn 133,7 tỷ đồng .

Anh cũng cho biết đã thông báo với vợ ngay khi biết tin trúng độc đắc. Vì số tiền trúng thưởng khá lớn, anh sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và gia đình.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.C.L đã trao tặng tổng số tiền 1,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.