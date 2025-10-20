Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cả nhà mất ngủ vì trúng độc đắc Vietlott gần 37 tỷ đồng

  • Thứ hai, 20/10/2025 17:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Anh N.V.M ở Thanh Hóa bất ngờ trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng của Vietlott. Sau khi chia sẻ với gia đình, anh cho biết cả nhà đã mất ngủ vì vui.

Anh N.V.M (áo xanh đen bên trái) nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 và anh P.Đ.L (áo trắng bên phải) nhận giải độc đắc Lotto 5/35. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải đến 2 thuê bao Viettel may mắn trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng và giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 trị giá 10,2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh N.V.M - thuê bao Viettel đăng ký tham gia dự thưởng tại tỉnh Thanh Hóa - đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 kỳ quay thứ 1.253 và anh P.Đ.L trúng giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 209.

Anh N.V.M hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Thanh Hóa. Người may mắn cho biết dãy số trúng thưởng là dãy số ngẫu nhiên anh chọn cho ngày hôm đó.

Khi trên đường đi công việc về, anh M. nhận được tin nhắn trúng thưởng nhưng đang trên đường đi nên anh không để ý đến giá trị trúng. Về đến nhà, anh kiểm tra tin nhắn và dãy số trúng thưởng thì biết mình đã trúng Jackpot 1 Power 6/55.

“Lúc đấy, tôi không kìm nổi xúc động vì vui nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Chỉ đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức và gọi lên tổng đài Vietlott kiểm tra thì tôi mới chính thức thông tin đến gia đình. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. tiết lộ.

Với số tiền trúng thưởng, anh M. dự định dành để chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, sau đó sẽ cân đối chi tiêu để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình. Đồng thời, dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Trong khi đó, anh P.Đ.L đang sinh sống và làm trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh. Anh có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để mở rộng kinh doanh và chia sẻ may mắn đến cộng đồng

Tại buổi lễ trao thưởng, 2 người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.V.M có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng và anh P.Đ.L nộp thuế hơn 1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott vừa 'nổ' giải độc đắc gần 180 tỷ đồng

Một tấm vé số Power 6/55 vừa mang lại giải Jackpot hơn 179 tỷ đồng cho người chơi may mắn. Công ty xổ số cũng tìm ra 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng.

19:44 30/9/2025

Thế Giới Di Động sẵn sàng chi 2.000 tỷ để mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Thế Giới Di Động vừa thông qua kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị có thể lên tới 2.000 tỷ đồng, gấp đôi mức dự kiến trước đây.

29:1744 hôm qua

Đề xuất người bỏ cọc bị cấm đấu giá đất đến 5 năm

Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất lên tối thiểu 20%, tối đa 50% giá khởi điểm, đồng thời xem xét cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá.

34:2011 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

kết quả xổ số xổ số vietlott Thanh Hóa Tiền mã hóa Vietlott vietlott xổ số trúng số jackpot

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

Vietcombank mat moc von hoa nua trieu ty hinh anh

Vietcombank mất mốc vốn hóa nửa triệu tỷ

2 giờ trước 17:35 20/10/2025

0

Thị giá cổ phiếu VCB giảm mạnh trong phiên giao dịch 20/10 là nguyên nhân chính khiến vốn hóa thị trường của Vietcombank rớt khỏi mốc nửa triệu tỷ đồng.

The Gioi Di Dong dat doanh thu chua tung co hinh anh

Thế Giới Di Động đạt doanh thu chưa từng có

2 giờ trước 17:13 20/10/2025

0

Thế Giới Di Động ghi nhận gần 40.000 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2025 - con số theo quý cao nhất kể từ khi thành lập. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý