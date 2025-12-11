Ông Powell: Quyết định cắt giảm lãi suất là 'cú sát nút'

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định cắt giảm lãi suất lần này diễn ra "sát nút" và trong tình cảnh cơ quan này phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh đầy khó khăn. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/12 (giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thông báo cắt giảm lãi suất qua đêm 0,25%, đưa biên độ xuống 3,5-3,75%.

Tuy nhiên, lần giảm lãi suất thứ 3 trong năm này không phải là một quyết định dễ dàng, khi một số thành viên ủng hộ cắt giảm để ngăn đà suy yếu thêm của thị trường lao động, trong khi những người khác cho rằng quá trình nới lỏng đã đủ và có thể làm trầm trọng thêm lạm phát.

Chủ tịch Fed muốn bàn giao vị trí khi tình hình ổn định

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi Thống đốc Fed Stephen Miran kêu gọi giảm 0,5%.

Tại cuộc họp báo sau quyết định, Chủ tịch Jerome Powell cho biết đây là một quyết định "sát nút", theo CNBC.

"Tôi có thể lập luận theo cả hai chiều, đây là quyết định sát nút. Chúng tôi luôn mong dữ liệu mang lại tín hiệu rõ ràng nhưng tình huống đang diễn ra lại đầy những thách thức", Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết.

David Russell, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation, nhận xét Powell tiếp tục 'đi trên dây' trong bối cảnh Fed đối mặt áp lực lớn.

Đáng chú ý, CNN cho biết chỉ vài phút sau khi Fed công bố cắt giảm lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell, gọi ông là "kẻ cứng nhắc" và "đầu đất". Ông cho rằng mức giảm 0,25% là khá nhỏ và "có thể đã được ít nhất là gấp đôi".

Động thái của vị Tổng thống càng gây chú ý giữa lúc ông đang tìm ra người kế nhiệm Chủ tịch Fed. Về phần mình, Powell cho biết ông muốn trao lại cương vị cho người kế nhiệm chỉ khi nền kinh tế ở trạng thái tốt.

"Tôi thật sự muốn chuyển giao công việc này cho người kế nhiệm khi nền kinh tế ở trạng thái thật sự khỏe mạnh. Tôi muốn lạm phát được kiểm soát quay về mức 2%, đồng thời thị trường lao động phải thực sự vững mạnh. Đó là điều tôi mong muốn và tất cả những nỗ lực hiện tại đều để đạt được mục tiêu đó", ông nói.

Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu vòng phỏng vấn cuối cùng với các ứng viên chức Chủ tịch Fed trong tuần này, bắt đầu với Thống đốc Kevin Warsh và sau đó là Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Ngoài thông báo hạ lãi suất, Fed cũng cho biết sẽ tái khởi động kế hoạch mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc vào ngày 12/12. Ngân hàng trung ương dự kiến quy mô mua sẽ "duy trì ở mức cao trong vài tháng" rồi giảm dần.

Chiến lược gia nhận định Powell ‘đi dây khéo léo’ với kế hoạch mua trái phiếu. Trước đó vào tháng 10, Fed cho biết sẽ ngừng thu hẹp bảng cân đối để tăng thanh khoản cho thị trường và nền kinh tế.

Lạm phát tăng cao do thuế quan

Cũng tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách, ông Powell cho biết lạm phát vẫn "ở mức tương đối cao" do tác động từ chính sách thuế quan.

"Các số liệu này cao hơn so với đầu năm, khi lạm phát hàng hóa tăng trở lại, phản ánh tác động của thuế quan", ông nhận định, đồng thời đưa ra dẫn chứng về mức tăng của chỉ số PCE và PCE lõi.

Ông Powell nhấn mạnh rằng các kế hoạch về chính sách tiền tệ đều ẩn chứa rủi ro, đặc biệt khi Fed phải cân bằng giữa mục tiêu việc làm và mục tiêu lạm phát.

"Một kịch bản cơ sở hợp lý là mức tác động của thuế quan lên lạm phát sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, về cơ bản gọi là cú tăng giá một lần", ông nói. Nhiệm vụ của Fed là bảo đảm rằng "cú tăng giá một lần" đó không biến thành vấn đề lạm phát kéo dài.

Mặt khác, tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể trong những tháng gần đây, với trung bình chỉ 40.000 việc làm kể từ tháng 4. Về vấn đề này, ông Powell dự đoán thị trường lao động có thể tồi tệ hơn những gì mà số liệu ban đầu phản ánh.

Ông Powell cho biết thị trường việc làm có thể tồi tệ hơn những gì mà dữ liệu phản ánh. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Powell đã nhắc tới việc chính phủ đóng cửa đến 5 lần, cho rằng điều này làm trì hoãn dữ liệu then chốt về thị trường lao động và lạm phát. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho Fed.

Việc thiếu dữ liệu chính thức khiến Fed phải dựa vào số liệu từ khu vực tư nhân với mức độ tin cậy ít hơn. Vì vậy, khi có dữ liệu đầy đủ hơn, các con số sẽ được cập nhật trong 2 lần điều chỉnh tiếp theo. Mỗi năm, Cục Thống kê Lao động (BLS) thực hiện đối chiếu dữ liệu với hồ sơ thuế doanh nghiệp để có bức tranh chính xác hơn về thị trường việc làm.

Trong bối cảnh suy giảm việc làm đã tăng lên trong những tháng gần đây, cán cân rủi ro đã thay đổi. Điều này đặt ra yêu cầu Fed phải có cách tiếp cận cân bằng để thúc đẩy cả hai mục tiêu trong nhiệm vụ kép.