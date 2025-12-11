Giá vàng thế giới bật tăng sau quyết định của Fed

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau quyết định hạ lãi suất của Fed, dù triển vọng chính sách cho năm tới vẫn còn nhiều bất định.

Chốt phiên giao dịch 10/12, giá vàng thế giới tăng lên 4.227,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 10/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 20,4 USD lên 4.227,5 USD /ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ giảm nhẹ 0,3% còn 4.224,7 USD /ounce.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hạ lãi suất qua đêm thêm 0,25%, xuống phạm vi 3,5-3,75%, sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, theo CNBC.

Với tỷ lệ 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2019, quyết định trên tiếp tục phản ánh sự đối lập quan điểm giữa phe "diều hâu" và "bồ câu".

Cụ thể, Thống đốc Stephen Miran muốn giảm mạnh hơn 0,5%, trong khi hai Chủ tịch Fed khu vực Jeffrey Schmid (Kansas City) và Austan Goolsbee (Chicago) lại muốn giữ nguyên mức lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách lãi suất hiện ở vị thế tốt để ứng phó với những diễn biến sắp tới của nền kinh tế, đồng thời từ chối đưa ra gợi ý thêm về khả năng cắt giảm tiếp theo.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định giới giao dịch vàng rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Lãi suất thấp hơn khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

"Chủ tịch Powell đã khéo léo dẫn dắt một nội bộ đầy chia rẽ để có thêm một lần cắt giảm, với chỉ 3 phiếu chống và thị trường đang hưởng lợi từ kết quả này", ông Wong nói thêm.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay đạt đỉnh mọi thời đại ở mức 61,85 USD /ounce. Giá bạc đã tăng 113% từ đầu năm đến nay, được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, tồn kho suy giảm và việc Mỹ xếp bạc vào nhóm khoáng sản quan trọng.

"Chúng tôi cho rằng mức tăng vượt trội của bạc phản ánh dòng tiền đầu cơ chảy vào tài sản mang tính 'đòn bẩy' ngày một lớn, đặc biệt sau các nhịp điều chỉnh của vàng", các nhà phân tích tại SP Angel nhìn nhận.

Bên cạnh dòng tiền đầu cơ, bạc còn hưởng lợi từ thị trường vật chất khan hiếm khi nguồn cung bị siết mạnh trong tháng 10.

Đối với các kim loại khác, bạch kim giảm 2,4% xuống 1.654,55 USD /ounce, trong khi palladium giảm 2% còn 1.475,94 USD /ounce.