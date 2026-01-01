Trung Quốc siết xuất khẩu bạc

Trung Quốc đưa bạc vào nhóm hàng hóa chiến lược cần được quản lý chặt chẽ, tương tự đất hiếm, áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu theo khung quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1.

Bạc là vật liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp, từ điện tử, pin mặt trời đến thiết bị điện và công nghệ năng lượng. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, động thái này của Trung Quốc đã mở rộng hạn chế đối với một kim loại từng được xem là phổ biến, nhưng nay được đánh giá có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghiệp và quốc phòng của Mỹ.

Cuối tuần qua, CEO Tesla Elon Musk lên tiếng chỉ trích chính sách trên mạng xã hội X. "Điều này không tốt. Bạc cần thiết cho nhiều quy trình công nghiệp", ông nhận định.

Tuy nhiên, các quy định này không phải mới được ban hành. Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu công bố biện pháp vào tháng 10/2025, với mục tiêu tăng cường giám sát nhóm kim loại quý hiếm.

Thông báo được đưa ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc. Khi đó, Bắc Kinh đồng ý tạm hoãn một năm đối với một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, đổi lại Washington cần dỡ bỏ một phần thuế quan.

Đầu tháng này, Trung Quốc công bố danh sách 44 doanh nghiệp được phép xuất khẩu bạc theo các quy định mới trong giai đoạn 2026-2027, tăng 2 công ty so với năm 2025.

Giá quy đổi bạc giao ngay với đồng USD trong cả năm 2025. Nguồn: CNBC.

Cùng danh sách này, số doanh nghiệp được xuất khẩu vonfram và antimon lần lượt là 15 và 11. Đáng chú ý, các quy định áp dụng từ năm 2026 cũng mở rộng sang vonfram và antimon, những vật liệu Trung Quốc giữ vai trò chi phối nguồn cung toàn cầu và được sử dụng rộng rãi trong quốc phòng cũng như công nghệ cao.

Reuters từng đưa tin rằng trước đây quốc gia này từng kiểm soát xuất khẩu đối với antimon khiến lô hàng antimon sang EU nằm trong tình trạng "đóng băng" nhiều tháng liền và đẩy giá nhập thô ở châu Âu lên cao do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Dù Trung Quốc chưa tuyên bố cấm hoàn toàn xuất khẩu bạc, Securities Times ngày 30/12 dẫn lời một nguồn tin trong ngành cho biết chính sách mới đã chính thức nâng bạc từ hàng hóa thông thường lên vật liệu chiến lược. Theo đó, cơ chế quản lý xuất khẩu bạc được đặt ngang với cơ chế kiểm soát đất hiếm.

Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết trong khảo sát nhanh tiến hành vào tháng 11, đa số doanh nghiệp thành viên nói đã hoặc dự kiến bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc.

Tháng 11 vừa qua, bạc cũng nằm trong danh sách khoáng sản thiết yếu cấp quốc gia của Mỹ, bên cạnh đồng, silicon, uranium. Lý do là kim loại này được sử dụng trong mạch điện, pin, pin mặt trời và các thiết bị y tế có tính kháng khuẩn.

Một báo cáo riêng của Mỹ cho biết Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới trong năm 2024, đồng thời sở hữu trữ lượng rất lớn.

Theo dữ liệu chính thức do Wind Information tổng hợp, trong 11 tháng đầu năm, đất nước này xuất khẩu hơn 4.600 tấn bạc. Con số này cao vượt trội so với khoảng 220 tấn bạc nhập khẩu trong cùng kỳ. Theo USGS, trữ lượng bạc của nước này đã lên đến khoảng 70.000 tấn, trong khi tổng sản lượng thế giới chỉ vẻn vẹn khoảng 25.000 tấn.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu bạc được ban hành trong bối cảnh mối quan tâm đối với kim loại này gia tăng mạnh trong những tuần gần đây.

The Free Press ngày 30/12 đăng bình luận của giáo sư kinh tế Tyler Cowen (Đại học George Mason), cho rằng đà tăng mạnh của giá bạc và vàng phản ánh xu hướng nhà đầu tư rời xa đồng USD.

Ông mô tả đợt tăng giá là "một tín hiệu cảnh báo đối với nền kinh tế Mỹ". Chỉ số USD Index giảm gần 9,5% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Trái lại, giá bạc tăng hơn gấp đôi, hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979. Giá bạc giảm trong ngày 31/12 sau khi chạm đỉnh kỷ lục trên 80 USD /ounce vào đầu tuần, giá giao ngay gần nhất dao động quanh 73 USD /ounce.

Trong khi đó, giá vàng tăng hơn 60% từ đầu năm và cũng hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.