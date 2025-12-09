Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vàng rớt giá

  • Thứ ba, 9/12/2025 10:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (9/12) kéo giá bán về sát mốc 154 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng 9/12 chứng kiến giá vàng trong nước giảm nhẹ theo cùng chiều biến động của giá vàng thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng 9/12, giá vàng miếng bất ngờ được Công ty SJC giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán, kéo giá niêm yết xuống vùng 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng giảm giá giao dịch vàng miếng xuống ngang bằng với SJC.

Cùng chung xu hướng giảm, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết suy yếu 300.000 đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 149,2 triệu/lượng và bán ra ở 151,7 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 152.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 154.5 154.2

Tương tự, Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 300.000 đồng, xuống mức 149,7 - 152,7 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng cũng giảm giá vàng nhẫn 999 thêm 300.000 đồng, để kéo mức giá giao dịch còn 153 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm giá vàng nhẫn 300.000 đồng, hiện niêm yết giao dịch quanh vùng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Tập đoàn DOJI là doanh nghiệp duy nhất giữ xu hướng đi ngang với nhẫn tròn trơn trong phiên giao dịch sáng nay, hiện niêm yết ở 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Với phiên giảm mạnh sáng nay, giá vàng trong nước đang đi cùng diễn biến với giá vàng thế giới. So với phiên hôm qua, giá vàng hiện giảm thủng mốc 4.200 USD/ounce, giao dịch quanh vùng 4.190 USD/ounce.

Hiện thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Nhiều dự báo cho rằng Mỹ có thể giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Nếu lãi suất giảm, giá vàng sẽ hưởng lợi.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ chính - cũng đang giằng co quanh mốc 99 điểm, mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết (chưa cộng thêm thuế, phí) vào khoảng 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

