Giá vàng tuần này gây chú ý

Trong tuần này, phần lớn chuyên gia Phố Wall vẫn tin rằng vàng sẽ tăng giá hoặc đi ngang, chỉ số ít tỏ ra bi quan với triển vọng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới được các chuyên gia Phố Wall dự báo tăng trong ngắn hạn. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều tuần biến động mạnh, trong tuần vừa diễn ra, giá vàng thế giới tiếp tục nhích lên khi giới đầu tư tạm gác phần lớn dữ liệu kinh tế để chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Tăng giá giữa tín hiệu hạ lãi suất chắc chắn từ Fed

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.217 USD /ounce và nhanh chóng tăng chạm đỉnh tuần tại 4.262 USD /ounce ngay phiên đầu tuần. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn đầy kịch tính khi kim loại quý bất ngờ giảm mạnh xuống 4.185 USD /ounce, trước khi hồi phục mạnh mẽ gần 250 USD , lên 4.228 USD /ounce trong các phiên tiếp theo.

Dù vậy, ngay khi kim loại quý vượt vùng 4.200 USD /ounce, áp lực chốt lời một lần nữa xuất hiện, kéo giá xuống vùng 4.170 USD . Trong các phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới liên tục trồi sụt quanh mốc 4.200 USD /ounce, thể hiện tâm thế giằng co giữa phe mua và phe bán. Thậm chí, đến khi kết thúc tuần giao dịch, kim loại quý vẫn tạm dừng ở vùng giá quan trọng này.

Dù vừa trải qua tuần suy giảm nhẹ, khảo sát giá vàng mới nhất của Kitco News lại cho thấy các chuyên gia Phố Wall rất lạc quan với triển vọng tăng của giá vàng.

Cụ thể, trong số 13 chuyên gia phân tích của Phố Wall tham gia khảo sát dự báo giá vàng tuần này, duy nhất một chuyên gia (chiếm 8%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm, trong khi 12 người còn lại đều đưa quan điểm trung lập và tăng giá, chia đều 6 chuyên gia (chiếm 46%) cho mỗi lựa chọn.

Tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân thì gần như không thay đổi. Cuộc thăm dò trực tuyến ghi nhận 163 phiếu bầu, trong đó 113 nhà giao dịch (chiếm 69%) vẫn dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 24 người (chiếm 15%) kỳ vọng giá giảm, còn 26 người (chiếm 16%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang vùng 4.200 USD /ounce.

TRIỂN VỌNG TĂNG GIÁ CỦA VÀNG THẾ GIỚI VẪN TÍCH CỰC Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Đi ngang Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 46 46 8 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

69 16 15

Tuần này, không chỉ thị trường vàng mà thị trường tài chính toàn cầu sẽ tập trung theo dõi quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới như Australia, Canada, Mỹ và Thụy Sĩ. Đặc biệt, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và định hướng điều hành của cơ quan này trong tương lai sẽ tác động mạnh tới thị trường toàn cầu.

Hiện, các chuyên gia và giới đầu tư đều đồng thuận với việc Fed sẽ cắt giảm 0,25% lãi suất liên quan trong phiên họp tuần tới.

Vàng thế giới có thể đạt 5.000 USD /ounce vào năm 2026

Chia sẻ về giá vàng thế giới, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định diễn biến tích lũy hiện tại của vàng đang mang tính tích cực.

“Tôi nghĩ giai đoạn tích lũy của vàng đang mang tính xây dựng. Nếu vàng vượt ngưỡng 4.265 USD /ounce, đó có thể là tín hiệu mở đường để giá quay lại kiểm tra mức đỉnh lịch sử gần 4.380 USD /ounce”, ông nói.

Chandler cho biết giá vàng đã tăng sau đợt cắt giảm lãi suất của Fed ngày 17/9, nhưng sau đợt giảm lãi suất cuối tháng 10 thì diễn biến ổn định hơn.

“Giờ đây gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 10/12", ông nói, đồng thời cho biết các ngân hàng trung ương còn lại nhiều khả năng giữ nguyên chính sách. Chandler lưu ý Trung Quốc sắp công bố số liệu dự trữ và được kỳ vọng tiếp tục tăng cường mua vàng.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - cho rằng năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm thành công với vàng.

“Sang năm chúng ta sẽ thấy vàng đạt 5.000 USD /ounce. Nếu Kevin Hassett trở thành Chủ tịch Fed, việc cơ quan này tiếp tục cắt giảm lãi suất gần như chắc chắn”, ông nói.

Theo Grady, lãi suất từ thời điểm này có thể giảm thêm 1%. Đó là tín hiệu tích cực với vàng và chuyên gia này tin các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gom vàng và không bán ra.

Tuy nhiên, Grady cũng cảnh báo rằng tháng 12 là giai đoạn nhạy cảm và biến động mạnh. Nhiều nhà đầu tư rút khỏi thị trường, để lại các nhà giao dịch nhỏ lẻ vốn không muốn chịu rủi ro cao. Dù vậy, ông khẳng định những biến động ngắn hạn không làm thay đổi triển vọng dài hạn của vàng.