Nga bán vàng dự trữ, thị trường đặt cược gì cho giá vàng 2026?

Thông tin Nga bán vàng giữa lúc giá cả biến động mạnh cùng cảnh báo “thời hoàng kim đã qua” của một quản lý quỹ Trung Quốc đang thổi bùng tranh luận về tương lai kim loại quý này.

Nga bán vàng dự trữ và giới đầu tư xuất hiện dự báo trái chiều, khiến câu hỏi về tương lai kim loại quý này càng trở nên gay gắt.

Cuối tuần qua, bà Li Bei, nhà sáng lập Trung tâm Quản lý Đầu tư Banxia (Thượng Hải), viết trên tài khoản WeChat chính thức của công ty rằng bà nhận thấy “dấu hiệu của làn sóng bán vàng mới từ các ngân hàng trung ương”, đồng thời khẳng định: “Những ngày tốt đẹp nhất của vàng đã qua”.

Theo bà Li, việc Nga bắt đầu bán vàng là tín hiệu mang tính biểu tượng quan trọng. “Dự trữ vàng của Nga thuộc nhóm lớn nhất thế giới, thậm chí vượt cả Trung Quốc”, bà nhấn mạnh, cho biết bản thân đã quyết định bán toàn bộ số vàng đang nắm giữ.

Li Bei là gương mặt nổi bật trong giới đầu tư Trung Quốc với những quan điểm táo bạo và khả năng dự báo vĩ mô. Bà cho rằng xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương là yếu tố chi phối giá vàng trong dài hạn, và đợt tăng giá gần đây cũng phần lớn được thúc đẩy bởi lực mua này.

Những bình luận trên xuất hiện sau khi một số hãng truyền thông đưa tin Ngân hàng Trung ương Nga đang bán vàng trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, theo giới phân tích, động thái này mang tính chất tài khóa hơn là phản ánh xu hướng thị trường toàn cầu.

Ông Cliff Zhao, kinh tế trưởng tại CCB International (Hong Kong), và bà Vera Jiang, chiến lược gia toàn cầu của ngân hàng, nhận định với SCMP rằng: “Không nên xem việc Nga bán vàng là tín hiệu tiêu cực mang tính cấu trúc đối với triển vọng giá vàng”.

Họ cho rằng Nga buộc phải bán vàng do thâm hụt ngân sách tăng, chi tiêu quân sự leo thang và các hạn chế về tài sản ngoại tệ dưới lệnh trừng phạt, chứ không phải dấu hiệu các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt đảo chiều.

Để đánh giá liệu xu hướng mua vàng toàn cầu có thực sự “đảo ngược” hay không, theo Zhao và Jiang, cần quan sát xem nhiều quốc gia có bán ròng vàng trong thời gian dài hay tổng mức bán ròng hàng năm có tăng lên hay không. Và điều đến nay chưa hề xảy ra.

Quan điểm tương tự cũng được ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao của Natixis, chia sẻ. Ông nhận định việc Nga bán vàng “phản ánh tình hình kinh tế - tài khóa đang xấu đi” hơn là báo hiệu một xu thế mới trên thị trường. Dù khả năng đạt được một thỏa thuận tại Ukraine có thể làm giảm tâm lý lo ngại rủi ro, “thế giới khó có thể quay lại trạng thái trước đây”.

Bất chấp biến động, giá vàng đã có một năm tăng lịch sử khi nhu cầu trú ẩn gia tăng giữa căng thẳng địa chính trị và lo ngại về sự bền vững dài hạn của đồng USD. Lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục đẩy giá lên mức kỷ lục.

Chiều 2/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.209 USD /ounce, tăng khoảng 60% so với đầu năm.

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch ngày 2/12 (giờ địa phương). Ảnh: Tradingview.

Một số ngân hàng lớn dự báo đà tăng sẽ còn tiếp diễn trong năm tới và thậm chí có thể vượt mốc 4.900 USD /ounce, dựa trên kỳ vọng nhu cầu từ ngân hàng trung ương vẫn mạnh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu giảm lãi suất.

Nhóm chuyên gia của CCB International cho rằng năm 2026, vàng có khả năng bước vào giai đoạn “tăng nhẹ trong biên độ dao động cao”. Họ giữ quan điểm vàng vẫn ở trong chu kỳ tăng giá dài hạn, nhưng nhấn mạnh tốc độ tăng có thể chậm lại và biến động ngắn hạn ngày càng rõ nét.

Ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Economist Intelligence Unit, dự báo thế giới có thể bước vào thời kỳ mở rộng tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng và tăng cường năng lực quốc phòng. Điều này, theo ông, sẽ làm xói mòn mức tín nhiệm của các chính phủ và tiếp tục khiến vàng trở nên hấp dẫn như tài sản không phụ thuộc chủ quyền.

“Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần cho nhiều biến động hơn. Khi vàng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, giá sẽ ngày càng chịu ảnh hưởng lớn từ các giao dịch ngắn hạn”, ông nói.