Nga bán hơn 200 tấn vàng dự trữ

Bộ Tài chính Nga cho biết Ngân hàng Trung ương Nga lần đầu tiên bắt đầu bán vàng vật chất từ kho dự trữ quốc gia nhằm phục vụ các hoạt động của Bộ để bù đắp ngân sách.

Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu bán vàng vật chất từ kho dự trữ. Ảnh: TASS.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) xác nhận đang bán vàng vật chất trực tiếp ra thị trường, đánh dấu sự thay đổi lớn so với các giao dịch mang tính nội bộ trước đây.

Suốt nhiều năm, Bộ Tài chính Nga “bán” vàng từ Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) cho CBR, nhưng thực chất chỉ là hạch toán trong nước, lượng vàng vẫn nằm nguyên trong kho dự trữ quốc gia và không hề rời khỏi Nga, theo Moscow Times.

Hiện nay, CBR đã chuyển sang tham gia thị trường thực và bán vàng tương tự như cách NWF giao dịch đồng nhân dân tệ.

Nga hiện nắm giữ hơn 2.300 tấn vàng, thuộc nhóm dự trữ vàng lớn thứ năm thế giới.

“Mức thanh khoản của thị trường vàng trong nước đã tăng lên đáng kể những năm gần đây. Do đó, Ngân hàng Trung ương Nga hiện thực hiện các nghiệp vụ tương đương trên thị trường nội địa không chỉ thông qua giao dịch đồng nhân dân tệ mà còn một phần bằng vàng”, người phát ngôn của Ngân hàng Trung ương cho biết với hãng tin Interfax.

Ngân hàng không tiết lộ thời điểm cũng như quy mô các đợt bán vàng.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Quỹ Tài sản Quốc gia Nga sở hữu 405,7 tấn vàng. Kể từ đó, Bộ Tài chính đã bán 57%, tương đương 232,6 tấn, để bù đắp thâm hụt ngân sách, khiến lượng vàng còn lại chỉ còn 173,1 tấn tính đến ngày 1/11.

Không chỉ vàng, các tài sản thanh khoản khác của NWF như đồng nhân dân tệ cũng giảm mạnh. Tổng lượng tài sản thanh khoản của NWF - bao gồm vàng và đồng nhân dân tệ - đã giảm 55%, xuống còn 51,6 tỷ USD .

Tỷ lệ tài sản chưa chi tiêu so với GDP hiện chỉ còn 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức 7,3% trước năm 2022.

Các nhà kinh tế nhận định việc bán vàng giúp Ngân hàng Trung ương bơm thêm ngoại tệ vào thị trường để hỗ trợ đồng ruble, đồng thời giảm áp lực lên lượng nhân dân tệ mà Nga đang nắm giữ.

“Việc sử dụng vàng giúp phân tán áp lực giữa các thị trường và duy trì sự đa dạng trong dự trữ quốc gia”, ông Vladimir Chernov, chuyên gia phân tích tại Freedom Finance Global, nhận định.