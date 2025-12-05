Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng vào nhịp tăng mới

  • Thứ sáu, 5/12/2025 16:15 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 5/12, với mức tăng tới hơn 1 triệu đồng để kéo giá bán lên sát mốc 155 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều nay (5/12). Ảnh: Khương Nguyễn.

Chiều 5/12, giá vàng trong nước bất ngờ tăng vọt với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn. Trong đó, giá vàng miếng đã nhảy vọt, áp sát mốc 155 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng trong nước chiều nay đã bật tăng thêm 700.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,1 triệu đồng. Hiện Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng tăng giá, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng tăng vàng miếng lên tương đương SJC, đưa giá bán tiến sát 155 triệu đồng/lượng.

Nếu trong phiên sáng, giá vàng nhẫn chủ yếu giữ xu hướng đi ngang, thì đến phiên chiều, mặt hàng này đã bật tăng mạnh, có thương hiệu tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, Công ty SJC đã nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên 150 - 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9

Nhẫn tròn trơn Phú Quý chiều nay tăng thêm 300.000 đồng, lên 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng điều chỉnh mạnh nhất, tăng tới 1 triệu đồng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn 999 lên 153,5 - 154,9 triệu đồng/lượng, cũng là mức cao nhất thị trường hiện nay.

Tại thị trường phía Bắc, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI là một trong số ít doanh nghiệp giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, hiện đi ngang ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Đà tăng mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu hưởng lợi từ diễn biến tích cực của giá vàng thế giới. Sau khi giảm nhẹ vào phiên sáng, đến phiên chiều, vàng quốc tế bật tăng thêm 15 USD (+0,4%) so với khi mở cửa, giao dịch quanh 4.223 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá (chưa gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

