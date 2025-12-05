Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng bật tăng trở lại, vượt mốc 154 triệu/lượng

  • Thứ sáu, 5/12/2025 09:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng miếng trong nước bật tăng mạnh để trở lại vùng trên 154 triệu đồng/lượng bất chấp giá vàng quốc tế vẫn đang trên đà suy yếu.

Sau phiên giảm sâu liền trước, giá vàng trong nước "quay đầu" bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 5/12. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/12) bất ngờ tăng mạnh, đảo chiều quyết liệt sau cú giảm sâu của ngày hôm qua, bất chấp giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu. Không khí giao dịch trên thị trường vàng trở nên “nóng” hơn khi các thương hiệu lớn đồng loạt nâng giá bán.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 400.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Tuy nhiên, nếu so với giá mở cửa ngày 4/12, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng.

Hiệu ứng tăng giá không chỉ dừng lại ở SJC. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng điều chỉnh giá bán vàng miếng, nâng thêm gần nửa triệu đồng/lượng và đưa mặt bằng giá trở lại vùng trên 154 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi vàng miếng lập đỉnh lịch sử 155,7 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 12. Dù hiện đã “hạ nhiệt” khoảng 1,5 triệu đồng so với đỉnh, đây vẫn là vùng giá cao trong lịch sử thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng đã tăng hơn 70 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng hơn 80%, một tốc độ hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

VÀNG MIẾNG SJC NHÍCH TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.5
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.2

Trái ngược với sự bứt phá của vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay lại “đứng im” ở nhiều thương hiệu. SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo tại 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là đơn vị hiếm hoi điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn, nâng thêm 300.000 đồng/lượng, đưa mức giao dịch lên 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng thiết lập mặt bằng giá cao nhất thị trường với mức 153 - 154,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Dù tăng đều trong nửa tháng qua, biên độ tăng của vàng nhẫn vẫn “đuối sức” so với vàng miếng. So với đỉnh lịch sử hơn 160 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 21/10 của Bảo Tín Minh Châu, giá hiện tại vẫn thấp hơn tới 7 triệu đồng/lượng. Dẫu vậy, tính từ đầu năm, vàng nhẫn cũng đã tăng gần 70 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng hơn 80%.

Trong khi thị trường vàng trong nước sôi động, giá vàng thế giới lại đi theo chiều ngược lại, tiếp tục giảm nhẹ 6 USD (-0,15%) xuống còn khoảng 4.200 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá, vàng thế giới vẫn đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

