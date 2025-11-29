Giá vàng miếng lên gần 155 triệu đồng/lượng

Những đợt tăng mạnh liên tiếp gần đây đã đẩy vàng miếng SJC lên mức giá mới ở 154,9 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng miếng SJC có đỉnh lịch sử mới ở 154,9 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/11. Ảnh: Thế Bằng.

Diễn biến tăng vọt của giá vàng thế giới đang tác động mạnh tới thị trường vàng trong nước, đặc biệt với mặt hàng vàng miếng.

Trong phiên sáng nay (29/11), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gây bất ngờ khi niêm yết giá vàng miếng ở 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 700.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Biên độ chênh lệch hai chiều vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Xét trên đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng SJC đã có một tuần “leo dốc” không nghỉ, với tổng mức tăng hơn 5 triệu đồng/lượng, đồng thời tạo nên chuỗi tăng giá kéo dài nhất 2 tuần trở lại đây.

Cũng trong sáng nay, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đều đã nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng SJC, chạm mức 154,9 triệu đồng/lượng.

Với việc tiến sát mốc 155 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã chính thức xô đổ mọi kỷ lục giá trước đó và thiết lập đỉnh lịch sử mới. So với đỉnh cũ 154,6 triệu đồng/lượng hồi trung tuần tháng 10, giá bán hiện tại của mặt hàng này đã cao hơn 300.000 đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.9 151.4 151.4 152.2 152.9 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.9 153.4 154.2 154.9

Không chỉ vàng miếng bứt phá mạnh sáng nay, thị trường vàng nhẫn còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Công ty SJC sáng nay đã nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 150,6 - 153,2 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng không đứng ngoài cuộc khi điều chỉnh giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng tăng thêm 1,2 triệu đồng lên vùng 151 - 154 triệu đồng/lượng. Phú Quý ghi nhận mức tăng 900.000 đồng, giao dịch tại 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, hệ thống Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở vùng 153 - 154,9 triệu đồng/lượng, trở thành đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại.

Trong khi, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt neo giá vàng nhẫn ở 151,3 - 154,3 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tính trong một tuần, giá vàng nhẫn trong nước cũng tăng hơn 5 triệu đồng/lượng, mức tăng tương đương vàng miếng. Dù vậy, so với đỉnh lịch sử trên 160 triệu đồng/lượng từng thiết lập ngày 21/10 tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn hiện vẫn còn cách đỉnh cũ khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Đà bứt phá của thị trường vàng trong nước bắt nguồn từ xu hướng tăng tốc mạnh của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay đã nhảy vọt gần 62 USD , đóng cửa tuần ở mức 4.218 USD /ounce, có thời điểm vượt mốc 4.220 USD /ounce, cũng là mức cao nhất trong vòng hai tuần qua.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng hơn 1%, chốt phiên tại 4.255 USD /ounce. Như vậy, kim loại quý đang hướng đến mức tăng gần 4% trong tuần và 5% trong tháng, đánh dấu chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp.