Hà Nội sắp đấu giá khu 'đất vàng' giá khởi điểm từ 679 tỷ đồng

Khu đất 18 phố Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) được đấu giá vào cuối tháng 12/2025 để làm khách sạn 5 sao với giá khởi điểm từ 679 tỷ đồng.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất được đấu giá quyền sử dụng rộng 3.366 m2, nằm tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội).

Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5-6 tầng: Lớp mặt phố Cao Bá Quát là 3-5 tầng (12-20 m); lớp sau có khoảng lùi 3-6 m so với lớp mặt phố cao tối đa 6 tầng/22 m. Tổng diện tích sàn 15.923 m2; mật độ xây dựng 79% trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ...

Khu đất 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) được đấu giá vào cuối tháng 12/2025 để làm khách sạn 5 sao với giá khởi điểm từ 679 tỷ đồng . Ảnh tư liệu: Phan Thiên.

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng . Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng, bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất.

Dự kiến, phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Được biết, tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn 5 sao ở 18 phố Cao Bá Quát tối thiểu 911,3 tỷ đồng , gồm 679 tỷ tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ chi phí xây dựng.

Như vậy, tổ chức tham đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư này, tương đương 182,2 tỷ đồng . Cùng với đó, phải đáp ứng yêu cầu có năng lực, kinh nghiệm tham gia phát triển dự án. Đồng thời, đơn vị tham gia đấu giá phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng .

Khu đất 18 phố Cao Bá Quát từng dính "lùm xùm" và bị Thanh tra TP. Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm. Khu đất trước đây được dự kiến đầu tư dự án Khu văn phòng do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.