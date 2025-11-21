Sắp đấu giá sân vận động bị bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Để thi hành án vụ án Phạm Công Danh, 10 sổ đỏ của 14 lô đất khu vực sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng) sẽ được đấu giá nguyên khối.

Thi hành án dân sự (THADS) Đà Nẵng vừa có thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Theo đó, THADS Đà Nẵng sẽ đấu giá toàn bộ các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng để thi hành một phần bản án liên quan đến đại án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Hiện trạng sân vận động Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng.

Đối với sân vận động Chi Lăng, các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đều do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 28/1/2011, gồm 10 giấy chứng nhận, tương ứng 14 thửa đất được đưa ra thẩm định.

Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Thành Thành Công đứng tên 2 thửa đất diện tích lần lượt là hơn 4.700 m2 và hơn 1.300 m2; Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ Hương Việt đứng tên 2 thửa đất diện tích hơn 800 m2 và hơn 5.400 m2.

Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà Quốc Thắng đứng tên thửa đất có diện tích hơn 5.100 m2; Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà Đại Long đứng tên thửa đất có diện tích hơn 5.100 m2; Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và đầu tư phát triển địa ốc Bảo Gia đứng tên thửa đất có diện tích hơn 5.100 m2.

Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung đứng tên 2 thửa đất có diện tích hơn 3.200 m2 và hơn 2.900 m2.

Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Toàn Tâm đứng tên 2 thửa đất diện tích hơn 2.500 m2 và hơn 3.500 m2.

Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Đại Hoàng Phương, Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Phong Hiệp và Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Nhất Nhất Vinh lần lượt đứng tên 3 thửa đất, cùng có diện tích hơn 5.000 m2.

Theo cơ quan thi hành án, đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất (10 giấy chứng nhận) do trước đây khi cơ quan quản lý nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất, tức là bán đấu giá một lần cho toàn bộ các thửa đất.

Sau khi người trúng đấu giá nhận chuyển quyền, đất sẽ được điều chỉnh sang "đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm" để phù hợp với quy hoạch.

Như Tiền Phong đã đưa tin, THADS Đà Nẵng đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I) theo Bản án hình sự sơ thẩm số 332 ngày 9/9/2016 của TAND TP.HCM, Bản án hình sự phúc thẩm số 30 ngày 24/01/2017 của TAND cấp cao tại TP.HCM và các quyết định thi hành án liên quan.

Trong đó, có nội dung: Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam nay là Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Chuyển đổi số, tổng cộng số tiền nợ gốc là hơn 4.132 tỷ đồng , lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án, trong đó gồm: Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.