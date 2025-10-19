Đấu giá Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng liên quan Phạm Công Danh

Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng đã có thông tin liên quan việc xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng để thi hành bản án của Phạm Công Danh.

Theo đó, THADS TP Đà Nẵng cho biết, đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I) theo Bản án hình sự sơ thẩm số 332 ngày 9/9/2016 của TAND TP Hồ Chí Minh, Bản án hình sự phúc thẩm số 30 ngày 24/01/2017 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và các quyết định thi hành án liên quan.

Trong đó, có nội dung: Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam nay là Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Chuyển đổi số, tổng cộng số tiền nợ gốc là hơn 4.132 tỷ đồng , lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án, trong đó gồm: Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Sân vận động Chi Lăng hiện nay. Ảnh: Nguyễn Thành.

THADS TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỷ đồng ; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Về quá trình tổ chức thi hành án, xử lý tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp Thương mại dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, THADS TP Đà Nẵng cho biết, có khó khăn, vướng mắc tuy nhiên, đến nay đã được giải quyết để có căn cứ xử lý tài sản.

THADS TP Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục xử lý tài sản để bán đấu giá nguyên khối quyền sử dụng đất Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng theo quy định. Ngày 30/5/2025, Chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 21. Đồng thời, thực hiện kê biên bổ sung đối với 3 thửa đất, bao gồm: thửa đất số 50 (Lô số 1), 51 (Lô số 12) thuộc tờ bản đồ số 2 và thửa đất số 138 (Lô số 9), tờ bản đồ số 3, Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

THADS TP Đà Nẵng thực hiện việc kê biên quyền sử dụng đất theo bản án và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sau khi người trúng đấu giá nhận chuyển quyền, đất sẽ được điều chỉnh sang “đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm” để phù hợp với quy hoạch...

THADS TP Đà Nẵng cũng cho biết, đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất (gồm 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) do trước đây khi cơ quan quản lý nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất (bán đấu giá một lần cho toàn bộ các thửa đất đã được kê biên).

Đối với việc triển khai dự án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Người mua tài sản phải tự chịu trách nhiệm về năng lực tài chính.

Về thanh lý tài sản gắn liền trên đất, THADS TP Đà Nẵng thực hiện đấu giá đồng thời với việc cơ quan quản lý nhà nước xử lý tài sản trên đất và thông báo công khai cụ thể cho người tham gia đấu giá biết.