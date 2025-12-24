Siêu đô thị thể thao Olympic: 'Nước cờ lớn' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha được nhìn nhận là cơ hội lớn cho bất động sản phía Nam Hà Nội, nhưng đi kèm thách thức lớn về kết nối và phát triển đồng bộ.

Khu đô thị thể thao Olympic là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Việt Hà.

Với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 9.170 ha, tổng mức đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng , Khu đô thị thể thao Olympic vừa được khởi công tại phía Nam Hà Nội chính là đại đô thị lớn nhất trong lịch sử đầu tư của Tập đoàn Vingroup. Đồng thời, đây cũng là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam đến nay.

Dự án không chỉ đánh dấu bước đi tham vọng của Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực phát triển đô thị, mà còn mở ra một những kỳ vọng về sự phát triển của khu vực phía Nam Hà Nội - nơi gần như vắng bóng các dự án bất động sản quy mô lớn.

Đại đô thị thứ 7 của Vingroup quanh Hà Nội

Theo hồ sơ nghiên cứu, Khu đô thị thể thao Olympic trải rộng trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam Hà Nội, gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đại đô thị tích hợp, trong đó hệ thống công trình thể thao quy mô lớn đóng vai trò trung tâm, kết nối với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích hơn 9.170 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Đến nay, đây là khu đô thị vượt xa mọi dự án đô thị hiện hữu cả về diện tích lẫn vốn đầu tư. Còn so với Hạ Long Xanh - đại đô thị lớn nhất mà Vingroup đang thực hiện với quy mô khoảng 4.100 ha - Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích lớn hơn gấp đôi, cho thấy tầm vóc và mức độ tham vọng của dự án.

Trong bức tranh tổng thể phát triển đô thị của Vingroup tại Hà Nội và vùng lân cận, khu đô thị thể thao này sẽ là đại đô thị thứ 7 được tập đoàn phát triển chỉ trong vòng 7 năm. Trước đó, Vingroup đã triển khai các dự án quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 ở phía Đông Hà Nội; Vinhomes Smart City, Vinhomes Đan Phượng ở phía Tây; và Vinhomes Cổ Loa ở phía Đông Bắc Thủ đô.

Việc phát triển thêm Khu đô thị thể thao Olympic cũng cho thấy rõ chiến lược đầu tư đô thị ven đô của Vingroup. Trong khi vùng lõi và các khu vực Tây, Đông Thủ đô đã chứng kiến làn sóng phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị quy mô lớn trong hơn một thập kỷ qua, thì phía Nam vẫn là khu vực phát triển chậm, thiếu các dự án bất động sản có tính dẫn dắt. Khu đô thị thể thao Olympic vì vậy được kỳ vọng thúc đẩy thị trường khu vực này, góp phần làm cân bằng cho các vùng ven Hà Nội.

Xét về thị trường, khu vực phía Nam Hà Nội hiện gần như vẫn là “vùng trắng” đối với các dự án đại đô thị. Trong bán kính khoảng 5 km quanh khu đất nghiên cứu quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic, dự án bất động sản đáng chú ý hiếm hoi là Him Lam Thường Tín. Tuy nhiên dự án này có quy mô nhỏ, nguồn cung chưa đến 200 căn shophouse, không đủ tạo ra tác động lan tỏa lớn cho toàn khu vực.

Xa hơn, Tân Hoàng Minh đang triển khai dự án căn hộ Greenera Southmark, nhưng cũng chỉ rộng 2,5 ha. Một số doanh nghiệp khác cũng có ý định làm dự án tại khu Nam Thủ đô như Ecopark, Mường Thanh, tuy nhiên hiện mới chỉ ở giai đoạn đề xuất. Điều này đồng nghĩa với việc Khu đô thị thể thao Olympic sẽ trở thành đại đô thị đầu tiên, giữ vai trò mở thị trường và định hình mặt bằng phát triển mới cho phía Nam Hà Nội.

Bên cạnh yếu tố tiên phong, khu vực quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic còn được đánh giá cao về tiềm năng kết nối trong trung và dài hạn. Khu đất nằm giáp trục đường Ngọc Hồi - một phần của Quốc lộ 1A, phía Tây tiếp giáp Quốc lộ 21C, dễ dàng tiếp cận cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đồng thời có ranh giới với tuyến Vành đai 4 đang được triển khai.

Phía bắc khu B Khu đô thị thể thao Olympic tiếp giáp với tuyến đường Vành đai 4 đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: Việt Hà.

Khi các dự án giao thông này hoàn thiện, khả năng kết nối từ Khu đô thị thể thao Olympic tới trung tâm Hà Nội cũng như các tỉnh vệ tinh phía Nam sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, đường Vành đai 4 được kỳ vọng trở thành trục xương sống mới của vùng Thủ đô, giúp tái phân bổ dòng chảy dân cư và hoạt động kinh tế ra khỏi khu vực nội đô.

Kinh nghiệm phát triển đại đô thị của Vingroup cũng là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin vào khả năng hiện thực hóa dự án. Trong gần một thập kỷ qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chứng minh năng lực triển khai các khu đô thị quy mô lớn, tích hợp đồng bộ hạ tầng, tiện ích, không gian sống và các tổ hợp chức năng phức hợp. Những dự án như Ocean Park hay Smart City không chỉ tạo nguồn cung lớn cho thị trường mà còn góp phần thay đổi thói quen sinh sống, dịch chuyển dân cư ra các khu vực ngoài trung tâm.

Quan trọng nhất, đây đều là những khu đô thị đã thực hiện thành công việc "kéo dân" về ở, hình thành các cụm dân cư mới với mật độ đông đúc.

Thách thức hạ tầng và khoảng cách

Nhưng bên cạnh cơ hội, việc hình thành một đại đô thị thể thao lớn kỷ lục cũng có không ít thách thức.

Một chuyên gia bất động sản cho rằng khu đô thị thể thao có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn trong tương lai gần, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ở góc độ bất động sản, ông cho rằng thị trường sẽ cần thêm thời gian để quan sát.

Vị chuyên gia phân tích với quy mô hơn 9.000 ha, sau khi trừ đi phần không gian cho các chức năng thể thao, phần diện tích quy hoạch đất ở vẫn rất lớn, đủ sức tạo ra nguồn cung dồi dào cho thị trường Thủ đô nói chung và khu vực Nam Hà Nội nói riêng. Trong khi đó hiện nay, quanh Hà Nội đang hình thành một loạt đại đô thị với nguồn cung không hề nhỏ, việc có thêm một dự án lớn có thể tạo ra áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.

Thêm vào đó, ông cho rằng nhà đầu tư bất động sản cũng cần thêm thời gian để phân tích, đánh giá các tác động kinh tế, môi trường mà dự án mang lại, chẳng hạn khả năng khai thác dịch vụ lưu trú, ăn uống... ra sao khi khu liên hợp thể thao hình thành và đăng cai tổ chức các giải đấu; dự án liệu có tạo nên không gian sống xanh, trong lành giữa lúc Hà Nội đối mặt với chất lượng không khí đi xuống hay không...

Trước mắt, những thách thức hiện hữu có thể nhìn thấy của đại đô thị này, theo vị chuyên gia, đầu tiên là khoảng cách địa lý. Từ khu vực nghiên cứu quy hoạch tới hồ Hoàn Kiếm, khoảng cách ước tính lên tới 30 km, xa hơn đáng kể so với các đại đô thị hiện hữu của Vingroup quanh Hà Nội.

Hiện tuyến đường chính nối khu vực quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic với nội đô Hà Nội là đường Ngọc Hồi. Ảnh: Việt Hà.

Hiện tại, tuyến kết nối chính từ khu vực phía Nam vào nội đô Hà Nội vẫn là đường Ngọc Hồi - một trục giao thông cũ, lưu lượng phương tiện lớn và thường xuyên ùn tắc. Hệ thống đường nhánh, đường liên xã xung quanh khu vực quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic chưa được đầu tư bài bản, thiếu tính liên thông, chưa đáp ứng yêu cầu của một đại đô thị hàng nghìn ha và quy mô dân số lên đến hơn 750.000 người.

"Đây sẽ là bài toán lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư hạ tầng rất lớn không chỉ từ phía chủ đầu tư mà còn từ ngân sách và các dự án giao thông công cộng của thành phố", vị chuyên gia cho hay.

Thêm vào đó, hiện trạng khu vực xung quanh dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, làng nghề truyền thống với mật độ dân cư thưa, hạ tầng xã hội chưa phát triển. Việc chuyển đổi một không gian thuần nông sang một đại đô thị thể thao - dịch vụ - nhà ở quy mô lớn sẽ cần thời gian dài để hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, từ dân cư, thương mại đến dịch vụ.