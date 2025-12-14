Hà Nội: Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic 925.600 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 xã với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng.

Sáng ngày 14/12, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 29) Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Đây là dự án trọng điểm, có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, góp phần phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025 đồng bộ, đồng thời với các dự án khởi công khánh thành trên toàn quốc (theo chỉ đạo của Chính phủ, Hà Nội dự kiến là điểm cầu khởi công chính, với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ) chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số, góp phần thay đổi diện mạo của Thủ đô.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng , với quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Mục tiêu của dự án là hình thành một quần thể đô thị thể thao đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) hay Thế vận hội Olympic.

Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính: Phân khu A: Phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối. Phân khu B: Phát triển đô thị thể thao, dịch vụ gắn liền với Khu liên hợp thể thao và Sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế.

Phân khu C và D: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao.

Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý 2/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2035.