Cận cảnh khu đất xây 12 tòa nhà ở xã hội sát khu 'nhà giàu' Hà Nội

Theo quy hoạch chi tiết 1/500, phần đất dành để phát triển khu nhà ở xã hội chiếm tới khoảng 4,69 ha, tương ứng các lô C1, C2, C3, C4 và C6. Đây là quỹ đất ở đô thị được Nhà nước giao có thu tiền, nhưng Him Lam được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 103/2024. Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến giữa năm 2068. Sau khi công trình hoàn thành, người mua căn hộ sẽ được cấp sổ theo quy định hiện hành..