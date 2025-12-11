Cận cảnh khu đất xây 12 tòa nhà ở xã hội sát khu 'nhà giàu' Hà Nội

|
UBND TP Hà Nội mới đây có quyết định giao 7,5 ha đất đợt 1 tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên cũ) cho CTCP Him Lam để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi.
|
Theo ghi nhận, khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội Him Lam có vị trí đắc địa, mặt tiền là phố Hội Xá, tiếp giáp Công ty CP 26.
|
Đối diện với khu đất này là khu Vihomes Riverside (khu biệt thự hàng triệu USD - PV).
|
Theo quy hoạch chi tiết 1/500, phần đất dành để phát triển khu nhà ở xã hội chiếm tới khoảng 4,69 ha, tương ứng các lô C1, C2, C3, C4 và C6. Đây là quỹ đất ở đô thị được Nhà nước giao có thu tiền, nhưng Him Lam được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 103/2024. Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến giữa năm 2068. Sau khi công trình hoàn thành, người mua căn hộ sẽ được cấp sổ theo quy định hiện hành..
|
Bên cạnh phần đất phát triển nhà ở, gần 1,53 ha trong tổng diện tích giao đợt 1 được dành cho hệ thống trường học, gồm mầm non và tiểu học. Đây là đất Nhà nước giao không thu tiền, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng, xây dựng đồng bộ rồi bàn giao lại cho địa phương vận hành, ưu tiên mô hình trường dân lập. Hơn 1,33 ha còn lại là hệ thống đất giao thông nội bộ, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung...
|
Cùng với quyết định giao đất, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu CTCP Him Lam hoàn tất thủ tục nhận đất, xin phép xây dựng, cập nhật biến động địa chính và khẩn trương thực hiện thủ tục cấp sổ cho người mua sau này. Đồng thời, doanh nghiệp phải tiếp tục phối hợp với chính quyền phường Phúc Lợi để đẩy nhanh giải phóng hơn 5,87 ha còn lại trong quý 1/2026 nhằm đủ điều kiện giao đất đợt 2.
|
CTCP Him Lam phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng, nếu chậm tiến độ họ được gia hạn tối đa 24 tháng. Sau thời gian gia hạn mà vẫn không triển khai, Hà Nội sẽ thu hồi đất.
|
Trước đó, CTCP Him Lam đã được TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào năm 2018. Dự án khu nhà ở Him Lam Phúc Lợi có diện tích sử dụng đất khoảng 13,44ha, gồm 12 toà với quy mô 5.724 căn hộ chung cư, trong đó có 1.944 căn nhà ở xã hội, 504 căn nhà tái định cư và khoảng 3.276 căn hộ nhà ở thương mại. Tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 7.000 tỷ đồng.
|
Đến cuối năm 2021, CTCP Him Lam chính thức có văn bản 213 đề nghị TP Hà Nội cho chuyển dự án khu nhà ở Him Lam Phúc Lợi thành dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi quận Long Biên. Theo đó, hơn 3.200 căn nhà ở thương mại, 504 căn nhà ở tái định cư của dự án được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu ở của người thu nhập thấp sống tại Hà Nội.
|
Phối cảnh dự án khu nhà xã hội Him Lam Phúc Lợi.