20 dự án căn hộ đắt đỏ nhất Hà Nội nằm ở đâu?

Với giá 175-200 triệu đồng/m2, tương đương 8- 23 tỷ đồng /căn, toàn bộ 284 căn hộ tại dự án The Prime được khớp chủ chỉ trong hơn một giờ mở bán.

Giá NƠXH tại Hà Nội leo thang chóng mặt. Nhiều căn hộ qua sử dụng được rao ngang ngửa chung cư thương mại trung cấp. Mức rao bán lên tới 90 triệu/m2, gấp 4-5 lần so với giá khi mở bán.

Sau khi bán mảnh đất được cho làm của hồi môn để mua căn hộ 4 tỷ ở trung tâm Hà Nội, vợ chồng Minh Trang dần nhận ra cuộc sống phố thị không như mơ, áp lực ngày càng lớn.

