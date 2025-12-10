Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
20 dự án căn hộ đắt đỏ nhất Hà Nội nằm ở đâu?

  • Thứ tư, 10/12/2025 08:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thị trường căn hộ Thủ đô liên tục "nóng" lên đã đưa những dự án đắt đỏ vượt 150 triệu đồng/m2, thậm chí mức giá trên 200 triệu đồng/m2 cũng không còn xa xỉ.

can ho anh 1

Giành mua căn hộ 200 triệu đồng/m2 tại khu đô thị đắt nhất Hà Nội

Với giá 175-200 triệu đồng/m2, tương đương 8-23 tỷ đồng/căn, toàn bộ 284 căn hộ tại dự án The Prime được khớp chủ chỉ trong hơn một giờ mở bán.

17:19 14/11/2025

Nhà ở xã hội cũ tại Hà Nội rao bán gần 90 triệu đồng/m2 gây choáng

Giá NƠXH tại Hà Nội leo thang chóng mặt. Nhiều căn hộ qua sử dụng được rao ngang ngửa chung cư thương mại trung cấp. Mức rao bán lên tới 90 triệu/m2, gấp 4-5 lần so với giá khi mở bán.

22:52 10/11/2025

Hối hận vì bán đất ngoại thành mua chung cư 4 tỷ ở nội đô Hà Nội

Sau khi bán mảnh đất được cho làm của hồi môn để mua căn hộ 4 tỷ ở trung tâm Hà Nội, vợ chồng Minh Trang dần nhận ra cuộc sống phố thị không như mơ, áp lực ngày càng lớn.

05:54 12/10/2025

Phan Nhật - Thủy Tiên

