Giành mua căn hộ 200 triệu đồng/m2 tại khu đô thị đắt nhất Hà Nội

Với giá 175-200 triệu đồng/m2, tương đương 8-23 tỷ đồng/căn, toàn bộ 284 căn hộ tại dự án The Prime được khớp chủ chỉ trong hơn một giờ mở bán.

The Prime nằm trong khu đô thị Starlake, có giá bán cao top đầu thị trường Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Chị Lan Hương (37 tuổi, sống tại phường Cầu Giấy) là một trong những khách hàng đăng ký mua căn hộ tại dự án chung cư The Prime (thuộc khu đô thị Starlake, phường Xuân Đỉnh) từ tháng 10 qua một công ty môi giới, giá bán ước tính ban đầu khoảng 8 tỷ đồng cho một căn hộ 46 m2, tương đương gần 174 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, vào ngày mở bán chính thức dự án hôm 12/11 vừa qua, chị Hương không được khớp mua.

Gần 300 căn hộ bán hết trước khi mở bán

"Phía sàn cho biết nhu cầu lớn nên họ ưu tiên cho khách VIP, còn tôi không thuộc diện này. Khách thông thường có thể mua hàng chuyển nhượng nhưng buộc phải trả chênh 400-500 triệu đồng, và nguồn cung cũng không có nhiều, do đó tôi bỏ cuộc", chị Hương nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sơn, một khách được xếp vào nhóm "VIP" vì từng chi hơn 150 tỷ đồng mua 2 căn biệt thự tại Starlake cùng nhiều bất động sản khác, cũng chỉ mua được một căn hộ thay vì 2 căn như mong muốn.

Nói với Tri Thức - Znews, bà T - Giám đốc kinh doanh một công ty môi giới - cho hay mỗi sàn được phân phối 20-30 căn trong đợt mở bán này, trong khi lượng khách đăng ký lên đến hàng trăm người. Vì vậy, sàn thường ưu tiên khách hàng thân thiết hoặc khách VIP. Thực tế này khiến toàn bộ 284 căn hộ tại dự án The Prime có chủ sau hơn 1 giờ mở bán, với mức giá 175-200 triệu đồng/m2.

"Toàn bộ các căn phân phối qua sàn đều đã được đặt chỗ từ trước ngày mở bán chính thức diễn ra. Nên đến ngày 12/11, phía sàn và chủ đầu tư chỉ tiến hành khớp căn và thông báo cho khách hàng", theo bà T.

The Prime được khởi công từ tháng 10 năm ngoái, dự kiến bàn giao vào giữa năm 2027. Ảnh: ITN.

Cũng theo bà T, trong lần mở bán này, khách mua The Prime có 30% là người nước ngoài, còn lại là khách hàng trong nước mua để ở, mua tặng con cái, cũng có người mua để đầu tư.

Theo ghi nhận, 2 ngày sau sự kiện mở bán, trên thị trường, một số căn hộ The Prime được rao chuyển nhượng với giá chênh 500-800 triệu đồng, thậm chí có căn rao chênh hơn 1 tỷ đồng .

Vì sao chung cư đắt đỏ vẫn có khách mua?

The Prime được động thổ từ tháng 10 năm ngoái trên khu đất K8HH1 thuộc khu đô thị Starlake, do Công ty TNHH Phát triển THT (thuộc Tập đoàn Hàn Quốc Daewoo E&C) làm chủ đầu tư. Khu đất xây dự án rộng gần 1,6 ha, mật độ xây dựng 31,95%, gồm 3 tòa tháp cao 26 tầng: 2 tòa căn hộ E và F, một tòa văn phòng và 15 căn shophouse.

Tổng thể dự án Starlake rộng 186 ha, hiện là một trong những khu đô thị có giá đất cao nhất Hà Nội, lên đến hơn 113 triệu đồng/m2. Các dự án tại đây đều thuộc phân khúc cao cấp với mức giá top đầu thị trường. Chẳng hạn, chung cư Starlake giai đoạn 1 hiện có giá chuyển nhượng khoảng 160-200 triệu đồng/m2, trong khi shophouse và biệt thự có giá 500-600 triệu đồng/m2.

Lần này, giá niêm yết của mỗi căn hộ The Prime dao động từ 8 tỷ đến hơn 23 tỷ đồng , tiếp tục thuộc nhóm cao cấp nhất tại thị trường Thủ đô. Sức mua tại sự kiện mở bán vừa qua của dự án này cho thấy phân khúc căn hộ cao cấp vẫn duy trì sức hút.

Thực tế không riêng The Prime, nhiều dự án căn hộ cao cấp ở Hà Nội vẫn được chủ đầu tư cho biết ghi nhận số lượng giao dịch tích cực tại thời điểm mở bán. Dữ liệu thị trường của CBRE cho thấy trong quý III, tại thị trường Thủ đô, nguồn cung căn hộ cao cấp đang chiếm ưu thế, với mức giá chào bán từ 120 triệu đồng/m2 trở lên. Nguồn cung mới đạt hơn 10.000 căn hộ, trong khi số căn bán được lên tới hơn 11.000 căn.

"Chúng tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu bất ổn nào liên quan đến thanh khoản thị trường", bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, cho biết.

Nói về nguyên nhân của hiện tượng này, bà An cho rằng phần lớn người mua hiện nay là người mua cho tương lai, lựa chọn các sản phẩm bàn giao sau 2-3 năm. "Những người này cùng chủ đầu tư xây dựng ngôi nhà tương lai của mình, chứ không chỉ là đầu cơ ngắn hạn", bà nói.

Một yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì thanh khoản tốt là mặt bằng lãi suất thấp, tạo điều kiện cho người mua tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn. Ngoài ra, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác biến động mạnh, bất động sản vẫn được xem là kênh tích lũy ổn định và ít rủi ro hơn.

"Giá vàng trong nước đã tăng tới 65% chỉ từ đầu năm đến nay. Đà tăng giá mạnh của các kênh tài sản khác cũng góp phần định hình kỳ vọng giá bất động sản, khi người mua coi nhà ở là tài sản bảo toàn giá trị lâu dài", bà phân tích.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hoài An khẳng định nhu cầu mua căn hộ vẫn duy trì nhờ ưu điểm của sản phẩm chung cư: vừa có thể khai thác kinh doanh, vừa bảo toàn giá trị tài sản. Với nhiều người, đầu tư vào chung cư cao cấp được xem là kênh an toàn, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất ngân hàng thấp và các kênh tài sản khác biến động mạnh.