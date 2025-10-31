Giá cả trăm tỷ đồng/căn, vì sao căn hộ siêu sang TP.HCM vẫn bán chạy?

Theo Savills Việt Nam, căn hộ cao cấp và siêu sang TP.HCM vẫn tiêu thụ tốt dù chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung, trong khi người mua ở thực ngày càng khó tìm sản phẩm phù hợp.

Tổ hợp dự án Grand Marina Saigon của Masterise Homes - tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) - được chào giá chuyển nhượng 280-600 triệu đồng/m2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại buổi họp báo kỷ niệm 30 năm Savills Việt Nam mới đây, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam nhìn nhận trong chu kỳ 10 năm qua, thị trường bất động sản không hẳn "thừa cao cấp, thiếu bình dân" như nhiều người vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, việc chủ đầu tư tung ra quá nhiều dự án cao cấp với kỳ vọng lợi nhuận lớn đã khiến thị trường rơi vào cảm giác thiếu nguồn cung sơ cấp ở phân khúc bình dân.

Dựa trên dữ liệu thống kê của Savills, bà Hương cho rằng lý do các dự án cao cấp và siêu sang vẫn tiếp tục ra hàng là vì sản phẩm này vẫn bán được.

"Trong 9 tháng đầu năm, 60% trong số 4.300 căn hộ mở bán mới thuộc phân khúc cao cấp, nhưng tỷ lệ hấp thụ lũy kế vẫn đạt tới 91%", bà nói.

Trên thực tế, báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của CBRE cũng chỉ ra tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, những dự án mở bán mới có giá trên 120 triệu đồng/m2 ngày càng chiếm tỷ trọng cao, khiến thị trường nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp.

Với mức giá ngày càng cao, giá bán sơ cấp thị trường căn hộ tại TP.HCM (chỉ tính khu vực TP.HCM cũ) đã đạt 87 triệu đồng/m2 thông thủy, tăng 6,3% so với quý trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực tăng giá từ thị trường sơ cấp đã lan sang thị trường thứ cấp, đẩy giá căn hộ trung bình lên 60 triệu đồng/m2, tăng 13% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh này, bà Hương thừa nhận nhóm người mua ở thực, đặc biệt là phân khúc bình dân, đang bị "bỏ lại phía sau" khi rất ít lựa chọn, buộc phải tìm đến các khu vực vùng ven, xa trung tâm.

Nhờ đó, ở khu vực phía Nam, các tỉnh vệ tinh hiện nổi lên như những lựa chọn hợp túi tiền hơn so với TP.HCM. "Trong 9 tháng đầu năm, thị trường TP.HCM cho thấy sự suy giảm rõ rệt về khả năng chi trả, khi căn hộ dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm 9% giao dịch tại thành phố, nhưng chiếm đến hơn 60% tại các tỉnh lân cận. Đặc biệt, Bình Dương nắm giữ đến 90% lượng giao dịch căn hộ giá phải chăng của khu vực", thống kê của Savills cho biết.

Ở tầm nhìn ngắn hạn 2025-2026, bà Hương đánh giá chưa có nhiều yếu tố chính sách đủ mạnh để kéo giá bất động sản giảm.

"Các đề xuất như đánh thuế tài sản thứ 2 hay hạn chế tín dụng đầu tư vẫn mới dừng ở mức thảo luận và khó tác động rõ rệt trong 1-2 năm tới", bà nói.

Do chưa phải đóng thuế tài sản hàng năm như tại Hàn Quốc hay Nhật Bản, bà Hương nhận định việc nắm giữ bất động sản ở Việt Nam vẫn còn "rẻ". Chính yếu tố này khiến động lực mua và tích sản của nhà đầu tư vẫn rất lớn, kéo theo nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng cao.

Trong khi đó, nhà đầu tư hiện là nhóm khách hàng chính của các dự án căn hộ cao cấp, vì vậy các chủ đầu tư có cơ sở để duy trì đà tăng giá dựa trên kết quả tiêu thụ khả quan trong thời gian qua.

Theo bà Hương, trong quý cuối năm, lượng hàng mở bán dự kiến tiếp tục tăng nhanh và mạnh hơn, chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ cao cấp của những chủ đầu tư lớn đã có thương hiệu như Vinhomes, Masterise hay Gamuda Land.