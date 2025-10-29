Hà Nội xem xét tăng giá đất, Hiệp hội Bất động sản đề nghị thận trọng

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị TP Hà Nội xem xét việc điều chỉnh bảng giá đất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lo ngại việc tăng giá trong bảng giá đất gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nhà ở và tăng trưởng kinh tế của Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Theo văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết đã nhận được thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng bảng giá đất trình thành phố xem xét, thông qua để áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Hiệp hội nhận định việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là cần thiết. Tuy nhiên, việc điều chỉnh bảng giá đất cần được cân nhắc kỹ để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

VNREA cho rằng đất đai là tư liệu sản xuất đầu vào quan trọng của sản xuất kinh doanh và giá đất là yếu tố trực tiếp cấu thành chi phí giá thành của các sản phẩm. Khi bảng giá đất tăng, chi phí đầu vào, giá thành sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng sẽ bị tác động.

Hiệp hội cũng nhấn mạnh đất đai là nguồn lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt nhiều ngành kinh tế. Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 11%/năm, việc điều chỉnh bảng giá đất cần được cân nhắc, bởi nếu tăng có thể làm đội chi phí sản xuất, đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hiệp hội cảnh báo giá đất tăng cao có thể khiến thị trường bất động sản chững lại, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực liên quan như xây dựng, vật liệu, tài chính ngân hàng... qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngược lại, giá đất được xác định hợp lý sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế.

VNREA cũng cho rằng giá đất tăng cao sẽ tạo áp lực lên chi phí đầu tư công và tiến độ các dự án hạ tầng. Khi chi phí đất đai tăng, các dự án hạ tầng trọng điểm có nguy cơ đội vốn, vượt dự toán, gây khó khăn cho ngân sách. Đồng thời, quá trình thương thảo, bồi thường kéo dài có thể làm chậm tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công và mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ mà thành phố đang ưu tiên thúc đẩy.

Với thị trường nhà ở, hiệp hội cho rằng bảng giá đất và chi phí đầu vào phù hợp sẽ góp phần giảm giá thành, mang đến cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có nhu cầu thực.

Với chủ đầu tư, giá đất tăng cao cũng làm giảm sự hấp dẫn. Việc thiếu hụt các dự án đầu tư sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở tại các khu vực ngoại thành với mục đích giãn dân.

VNREA cũng nhận định việc giá đất tăng sẽ gây ra áp lực với cả người dân và doanh nghiệp sử dụng đất do các nghĩa vụ tài chính tăng mạnh, gồm tiền thuế sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất, các khoản phí liên quan đến đất, đồng thời cũng làm tăng gánh nặng ngân sách nhà nước khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, theo hiệp hội, thị trường bất động sản hiện vẫn trong quá trình phục hồi mong manh, nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc, dòng vốn còn hạn chế. Nếu giá đất tăng vào thời điểm này có thể tạo thêm "gánh nặng kép" làm chậm đà phục hồi.

Ngoài ra, VNREA cũng cho rằng nếu giá đất tăng, mặt bằng giá thuê cũng tăng theo. Hiệp hội dẫn chứng thực tế giá thuê trọ quanh các trường đại học tại Hà Nội đã tăng khoảng 30%, nếu bảng giá đất mới tăng mạnh, xu hướng này có thể còn tiếp diễn, gây khó khăn cho sinh viên.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đã có dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026. Bảng giá đất được cho là xây dựng dựa trên kết quả khảo sát, điều tra giá chuyển nhượng thực tế, thông tin từ Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các phường, xã và các sở ngành.

Theo đề xuất, giá đất ở các khu vực nội thành tăng phổ biến 2% so với bảng giá đất hiện hành. Trong khi đó, giá đất các xã ngoại thành được đề xuất tăng mạnh, một số nơi lên đến 25-26%.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảng giá đất đề xuất đã tuân thủ quy định của Luật Đất đai 2024, giảm chênh lệch giữa giá quy định tại bảng giá đất và giá giao dịch thực tế, đồng thời làm cơ sở cho chính sách tài chính về đất, thu hút đầu tư và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư thực hiện dự án. Mức tăng được đánh giá là không quá lớn, giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách.