Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến cao nhất hơn 700 triệu/m2

Theo đề xuất, bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2026 dự kiến có mức cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2 tại khu vực trung tâm, nhiều khu vực ven đô cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Giá đất Hà Nội được đề xuất tăng 2%, một số nơi tăng 20% so với mức hiện hành. Ảnh: Việt Linh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026.

Bảng giá đất được đơn vị tư vấn - CTCP Thẩm định giá và Thương mại VIC - xây dựng dựa trên kết quả khảo sát, điều tra giá chuyển nhượng thực tế, thông tin từ Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các phường, xã và các sở ngành. Theo đó, toàn thành phố được chia thành 17 khu vực, gồm 15 khu chính với các mức giá khác nhau tùy theo vị trí và điều kiện hạ tầng.

Khu vực 1 - các phường trong Vành đai 1, gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng - có giá đất cao nhất. Trong đó, giá đất ở cao nhất theo đề xuất là hơn 702 triệu đồng/m2.

Mức giá này được áp dụng cho các tuyến đường trung tâm như Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn). So với bảng giá hiện hành, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội tăng thêm 2%.

2% cũng là mức đề xuất tăng chung cho khu vực 2 (các phường trong Vành đai 2), khu vực 3 (phường từ Vành đai 2 đến Vành đai 3), khu vực 4 và 5 (phường ngoài Vành đai 3 bên hữu sông Hồng trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện), khu vực 6 (phường trong ranh giới sông Hồng - sông Đuống - Vành đai 3).

Theo đề xuất bảng giá mới, giá đất ở chủ yếu tăng mạnh tại các xã ngoại thành. Trong đó, khu vực 9 gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh tăng cao nhất tới 26% so với bảng giá đất hiện hành. Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại Quốc lộ 32 đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch với 64,7 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 khoảng 30,4 triệu đồng/m2, trong khi theo bảng giá hiện tại là 26,8 triệu đồng.

Tiếp sau là khu vực 7 gồm 9 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc và khu vực 10 gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, cùng có mức đề xuất tăng 25%.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, bảng giá đất đề xuất đã tuân thủ quy định của Luật Đất đai 2024, giảm chênh lệch giữa giá quy định tại bảng giá đất và giá giao dịch thực tế, đồng thời làm cơ sở cho chính sách tài chính về đất, thu hút đầu tư và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư thực hiện dự án. Mức tăng giá được đánh giá là không quá lớn, giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách.