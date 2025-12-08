Thu hồi đất làm dự án lớn ở Hà Nội: Được bồi thường, tái định cư gấp 2

Một trong những chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng ở Hà Nội được đề xuất là tăng gấp đôi mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư so với thông thường.

Hà Nội đang tiến hành giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Tienphong.vn.

Sáng 8/12, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng đã trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô.

Theo Bộ trưởng Tài chính, Hà Nội đang triển khai khối lượng lớn các dự án trọng yếu, bao gồm các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược, cùng các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và tái thiết chung cư cũ.

Để tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án quy mô lớn, trọng điểm kể trên, đặc biệt là các dự án quy mô cực kỳ lớn việc ban hành Nghị quyết cho phép Hà Nội được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết và cấp bách, nhằm khơi thông các điểm nghẽn pháp lý, thu hút đầu tư.

Tăng gấp đôi mức bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất làm dự án lớn

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết đã quy định thí điểm cơ chế đặc thù với dự án đầu tư công, dự án đầu tư PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp của địa phương trên địa bàn thành phố có tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô gồm: Thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; Lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; Quy hoạch, kiến trúc; Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Cơ chế huy động vốn thực hiện dự án; Biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội; và Biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Đặc biệt, tại nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, để tăng tính chủ động trong việc thu hồi đất, tạo nguồn lực triển khai, cơ chế thanh toán cho các dự án BT, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, quan trọng, cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng gấp 2 lần mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư so với quy định tại các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ; các trường hợp khác, căn cứ thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định nhưng không quá 2 lần.

Bên cạnh đó, căn cứ đề xuất dự án tổng thể thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), UBND thành phố được phân chia dự án tổng thể thành các dự án thành phần và xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho từng dự án thành phần đó. Hà Nội được quyết định thanh toán trước từng phần quỹ đất để thực hiện dự án đối ứng sau khi ký kết hợp đồng BT đối với từng dự án thành phần; đồng thời quy định nhà đầu tư không phải chứng minh khả năng thu xếp vốn vay nhưng phải thực hiện điều kiện về phát hành bảo lãnh từng phần tương ứng với giá trị đất đối ứng được thanh toán đó; giá trị bảo lãnh được giảm trừ tương ứng với phần giá trị hợp đồng BT do nhà đầu tư đã thực hiện.

Lý do cần chính sách đặc thù cho dự án lớn ở Thủ đô

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn xây dựng ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, hiện đại, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Tuy vậy, với các cơ chế, chính sách đặc biệt, có phạm vi tác động lớn như mở rộng trường hợp thu hồi đất, phân cấp thẩm quyền quyết định, chấp thuận đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng cho thành phố Hà Nội, vượt trần tín dụng, cưỡng chế khi đạt 75% đồng thuận, để bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, chính trị, cơ quan thẩm tra đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đánh giá kỹ tác động pháp lý, kinh tế, xã hội, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, ảnh hưởng đến ổn định xã hội và niềm tin của người dân.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô. Ảnh: Quochoi.vn.

Cũng trong sáng nay, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có giải trình liên quan dự thảo Nghị quyết.

Trong đó, Bộ trưởng Tài chính chia sẻ các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội thường có mục đích sử dụng đất rất đa dạng, trong đó có cả đất dịch vụ, văn hóa, thương mại, nhà ở… Cũng có các dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc các nghị quyết tháo gỡ. Do vậy, cần thiết có cơ chế, chính sách đặc thù để đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả.

Trong đó, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết theo hướng đề xuất Quốc hội giao thẩm quyền cho HĐND thành phố Hà Nội quyết định từng trường hợp cụ thể để thực hiện dự án đặc thù, đảm bảo công khai, minh bạch.

Dự thảo Nghị quyết cũng bổ sung quy định về mức bồi thường cao hơn quy định nhằm thúc đẩy sự đồng thuận của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách này sẽ tạo điều kiện cho thành phố chủ động nguồn lực đất đai.

Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tinh thần xây dựng nghị quyết là cơ chế phải đột phá, vượt trội, nhưng vẫn phải đảm bảo cho các dự án được triển khai khả thi trong thực tế và hiệu quả.