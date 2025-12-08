3 đề xuất mới liên quan thuế giá trị gia tăng

Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, trong đó có đề xuất bỏ quy định về điều kiện hoàn thuế VAT.

Chính phủ đề xuất bỏ quy định về điều kiện hoàn thuế VAT trong Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 8/12, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng đã trình Quốc hội tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo Bộ trưởng Tài chính, sau khi Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Chính phủ, Bộ Tài chính đã nhận được nhiều kiến nghị của hiệp hội, các doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi cũng như các điều kiện hoàn thuế.

Để góp phần khắc phục hậu quả bão lũ, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong hoàn thuế VAT, Chính phủ đề xuất sửa đổi ngay một số quy định của Luật.

3 đề xuất mới

Một trong những nội dung được đề xuất sửa đổi tại dự án Luật mới là việc quản lý thuế VAT với các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất đưa lại nội dung đã được quy định từ năm 2014 về việc doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không phải tính thuế VAT nhưng được khấu trừ thuế VAT đầu vào khi bán các sản phẩm này.

Theo Bộ trưởng Tài chính quy định này đã được thực hiện ổn định nhiều năm, bảo đảm không vi phạm nguyên tắc của thuế VAT, đồng thời không làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, quy định cũng góp phần giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khi doanh nghiệp không phải ứng trước tiền để nộp thuế, sau đó lại làm thủ tục hoàn thuế, tránh lãng phí thời gian và chi phí cơ hội của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ảnh: Quochoi.vn.

Cơ quan soạn thảo dẫn số liệu từ một số ngành trong lĩnh vực nông nghiệp cho biết số thuế VAT 5% mà các doanh nghiệp phải nộp trong 6 tháng cuối năm 2025 lên tới 5.000 tỷ đồng với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, 2.016 tỷ với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 2.162 tỷ đồng với Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

Nội dung sửa đổi thứ hai là lược bỏ nội dung sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, dược liệu thì áp dụng thuế suất VAT theo quy định cho sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản đang quy định tại khoản 5 điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Đề xuất này là để đảm bảo việc áp dụng thuế VAT đồng bộ về thức ăn chăn nuôi, bảo đảm bình đẳng với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do thức ăn chăn nuôi nhập khẩu không chịu thuế, còn thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có thuế VAT đầu vào 5% nên phải tính vào chi phí làm tăng giá bán.

Nội dung đề xuất sửa đổi thứ ba là lược bỏ quy định về điều kiện hoàn thuế: Người mua chỉ được hoàn thuế khi người bán đã kê khai nộp.

Theo cơ quan soạn thảo, trước đó, quy định này được xác định là một trong những giải pháp về quản lý thuế nhằm phòng chống gian lận trong hoàn thuế trong khi chưa sửa đổi các quy định về quản lý thuế.

Hiện nay, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đang trình Quốc hội đã bổ sung các quy định nhằm quản lý thuế chặt chẽ hơn đối với người nộp thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách Nhà nước và quản lý chặt chẽ hơn trong hoàn thuế cũng như là công tác kiểm tra người nộp thuế. Do vậy, không cần quy định nội dung này tại Luật Thuế giá trị gia tăng.

Cần xem xét kỹ việc bỏ điều kiện hoàn thuế VAT

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết 2 nội dung đầu của đề xuất sửa đổi Luật chủ yếu là vấn đề lựa chọn quan điểm chính sách. Với các mục tiêu và tác động được phân tích, việc lựa chọn chính sách có thể cân nhắc lựa chọn phù hợp bối cảnh thực tế để xác định mục tiêu ưu tiên trong từng thời điểm cụ thể một cách phù hợp.

Ngược lại, nội dung 3 (bỏ quy định về điều kiện hoàn thuế VAT) không phải là vấn đề về lựa chọn chính sách mà là nội dung về điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế với mục tiêu chống gian lận trong hoàn thuế VAT, áp dụng chung cho mọi doanh nghiệp, không chỉ liên quan đến các sản phẩm nông sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Bỏ quy định này để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, song đồng thời sẽ tạo rủi ro gây thất thoát ngân sách, rủi ro cho cán bộ thuế khi không có công cụ pháp lý hữu hiệu trong thực hiện hoàn thuế VAT. Theo cơ quan thẩm tra, điều này không bảo đảm quy định tại Quy định số 178-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Trong trường hợp các nội dung sửa đổi được Quốc hội thông qua để quay lại như quy định của Luật trước đây, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sửa đổi, bảo đảm giải quyết được các điểm nghẽn trong hoàn thuế VAT và vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Đồng thời bảo đảm Quy định số 178-QĐ/TW; không để xảy ra trục lợi chính sách, gian lận hóa đơn gây thất thoát, thiệt hại ngân sách Nhà nước như đã xảy ra trong thời gian vừa qua; không tạo ra các khó khăn, vướng mắc mới cho các đối tượng nộp thuế và các đối tượng khác có liên quan.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị các đại biểu Quốc hội thảo luận cụ thể đối với 3 nội dung sửa đổi của luật, sự cần thiết của từng nội dung và phương án xử lý.

Theo kế hoạch, cuối giờ sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng này.