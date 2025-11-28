Doanh nghiệp nông sản kêu khó với quy định thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp nông sản phản ánh cách tính thuế giá trị gia tăng mới làm đọng vốn, gây lãng phí thời gian. Bộ Tài chính đề xuất quay lại cách thu thuế cũ để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, hiệp nội nông sản đồng loạt kiến nghị về cách tính thuế giá trị gia tăng mới. Ảnh: P.C.

Ngày 26/11/2024, Quốc hội thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 48/2024/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Qua quá trình thực hiện, Chính phủ, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về chính sách thuế GTGT, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, điều kiện hoàn thuế.

Doanh nghiệp gặp khó khi áp dụng quy định thuế GTGT mới

Theo đó, các doanh nghiệp phản ánh họ phải nộp 5% thuế GTGT đầu vào khi mua nông sản ở khâu thương mại, sau đó lại làm thủ tục hoàn thuế vì phần lớn sản lượng dùng để xuất khẩu. Quy trình này gây lãng phí thời gian, làm đọng vốn vì ngân hàng không giải ngân phần thuế GTGT, từ đó tạo áp lực tài chính và giảm hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, quy định hiện hành tạo ra sự bất bình đẳng giữa nông sản, thủy sản trong nước và hàng nhập khẩu. Trong khi nông sản và thủy sản nhập khẩu được miễn thuế GTGT tại khâu nhập khẩu, sản phẩm sản xuất trong nước vẫn chịu thuế.

Vì thức ăn chăn nuôi không chịu thuế GTGT nên doanh nghiệp không được khấu trừ hay hoàn thuế đầu vào, làm tăng chi phí và giá bán, ảnh hưởng người chăn nuôi. Quy định này cũng làm giảm khả năng cạnh tranh so với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu không chịu thuế.

Hiện, quy định mới chỉ cho phép hoàn thuế khi người bán đã kê khai, nộp thuế, dẫn đến doanh nghiệp xuất khẩu bị chậm nhận thuế GTGT đầu vào do phải chờ xác định người bán. Doanh nghiệp không có công cụ kiểm tra tình trạng tuân thủ thuế của người bán, gây khó khăn và rủi ro. Nhiều ý kiến cho rằng quy định chưa phù hợp với trách nhiệm riêng rẽ của người mua và người bán.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính thấy rằng đây là vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập của Luật Thuế GTGT, cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, tình hình mưa bão, lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi ở nhiều khu vực trên cả nước.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thuế GTGT để góp phần khắc phục hậu quả bão lũ, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, tháo gỡ "điểm nghẽn" trong hoàn thuế GTGT.

Khôi phục quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Bộ Tài chính đề xuất đưa lại quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường mua bán ở khâu thương mại.

Theo Bộ, với quy định này, doanh nghiệp không phải trả thuế GTGT 5% đầu vào đối với hàng hóa là các sản phẩm nông nghiệp mua bán ở khâu thương mại. Điều này sẽ khắc phục tình trạng số thuế GTGT thu rồi lại hoàn thuế cho những mặt hàng mà phần lớn sản lượng sản xuất ra được dành để xuất khẩu như cá da trơn, hồ tiêu, cà phê..., giúp giảm áp lực tài chính và tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Song song, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi để thực hiện theo quy định của pháp luật về thức ăn chăn nuôi.

Với việc sửa đổi quy định này, cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi không phải trả thuế GTGT 5% nêu trên, giảm được chi phí sản xuất, từ đó tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Cùng với đó, Bộ Tài chính kiến nghị bỏ quy định về điều kiện hoàn thuế GTGT là người mua chỉ được hoàn thuế khi người bán đã kê khai, nộp thuế. Quy định này sẽ góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế. Việc hoàn thuế đối với cơ sở xuất khẩu được thực hiện theo quy định mà không phải chờ xác định từ người bán đã kê khai, nộp thuế hay chưa.