Giá vàng vượt 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng vọt sáng 26/11, đưa giá bán cả vàng miếng và vàng nhẫn lên vùng 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 26/11. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi mạnh và bỏ xa mốc 4.100 USD /ounce, giá vàng trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng tăng vọt.

Sáng nay (26/11), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nửa triệu đồng mỗi lượng so với cuối phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn được duy trì ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, biên độ khá quen thuộc của thị trường trong nhiều tháng gần đây.

Ngay sau động thái điều chỉnh của SJC, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng thời nâng giá bán vàng miếng lên tương đương, hiện phổ biến bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng đã có phiên giảm 500.000 đồng ngày 25/11 và đi ngang suốt 3 phiên trước đó. Dù vậy, xét trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.9 151.4 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.9 153.4

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng 26/11 cũng chứng kiến một đợt tăng đáng kể với biên độ trên dưới nửa triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148,5 - 151 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI nâng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng lên 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Phú Quý thì đưa mức niêm yết vàng nhẫn trơn lên 149,2 - 155,2 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty Mi Hồng giao dịch ở mức 151,7 - 153,4 triệu đồng/lượng... đều tăng trên nửa triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đáng chú ý nhất là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai thương hiệu tăng giá vàng nhẫn mạnh nhất sáng nay, lên tới 800.000 đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, giá bán vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này đã vươn lên 150,4 - 153,4 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC và là mức cao nhất thị trường hiện tại.

Tính trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng, tương đương đà tăng của vàng miếng.

Xu hướng tăng của giá vàng trong nước hiện tại được củng cố bởi diễn biến tích cực của giá vàng thế giới.