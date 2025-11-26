Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng vượt 153 triệu đồng/lượng

  • Thứ tư, 26/11/2025 10:38 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Giá vàng trong nước tăng vọt sáng 26/11, đưa giá bán cả vàng miếng và vàng nhẫn lên vùng 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 26/11. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi mạnh và bỏ xa mốc 4.100 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng tăng vọt.

Sáng nay (26/11), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nửa triệu đồng mỗi lượng so với cuối phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn được duy trì ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, biên độ khá quen thuộc của thị trường trong nhiều tháng gần đây.

Ngay sau động thái điều chỉnh của SJC, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng thời nâng giá bán vàng miếng lên tương đương, hiện phổ biến bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng đã có phiên giảm 500.000 đồng ngày 25/11 và đi ngang suốt 3 phiên trước đó. Dù vậy, xét trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 146.4 147 146.2 145.5 146.4 146.4 146.4 146.4 148.2 150 149.5 152.5 151.2 149 149 149 147.3 149 148.3 147.8 148.4 148.4 148.4 150.9 151.4
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4 148.4 149 148.2 147.5 148.4 148.4 148.4 148.4 150.2 152 151.5 154.5 153.2 151 151 151 149.3 151 150.3 149.8 150.4 150.4 150.4 152.9 153.4

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng 26/11 cũng chứng kiến một đợt tăng đáng kể với biên độ trên dưới nửa triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148,5 - 151 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI nâng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng lên 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Phú Quý thì đưa mức niêm yết vàng nhẫn trơn lên 149,2 - 155,2 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty Mi Hồng giao dịch ở mức 151,7 - 153,4 triệu đồng/lượng... đều tăng trên nửa triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đáng chú ý nhất là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai thương hiệu tăng giá vàng nhẫn mạnh nhất sáng nay, lên tới 800.000 đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, giá bán vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này đã vươn lên 150,4 - 153,4 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC và là mức cao nhất thị trường hiện tại.

Tính trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng, tương đương đà tăng của vàng miếng.

Xu hướng tăng của giá vàng trong nước hiện tại được củng cố bởi diễn biến tích cực của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã tăng thêm 36 USD/ounce (+0,86%), lên mức 4.165 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm các loại thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng sau một đêm

Trong phiên giao dịch sáng nay (25/11), mỗi lượng vàng miếng đã leo lên mức 152,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng tăng 2 triệu đồng chỉ trong một đêm.

26:1561 hôm qua

Giá vàng thế giới vọt tăng

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế mới của Mỹ, đồng thời họ cũng đặt kỳ vọng lớn vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

26:1564 hôm qua

Vàng bị hoài nghi

Phần lớn chuyên gia tại Phố Wall nhận định giá vàng sẽ khó tạo đột biến trong tuần tới, khi các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để kéo kim loại quý vượt khỏi vùng hiện tại.

09:54 23/11/2025

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn SJC PNJ Phú Quý Bảo Tín Minh Châu DOJI Bảo Tín Mạnh Hải giá vàng hôm nay

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang bat ngo lao doc hinh anh

Giá vàng bất ngờ lao dốc

10:15 20/11/2025 10:15 20/11/2025

0

"Bất động" trong hầu hết giờ sáng, nhưng đến trưa, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc, đánh mất mốc 151 triệu đồng/lượng.

Nhieu tiem vang TP.HCM bong dung vang tanh hinh anh

Nhiều tiệm vàng TP.HCM bỗng dưng vắng tanh

10:44 19/11/2025 10:44 19/11/2025

0

Vài ngày gần đây, tại nhiều tiệm vàng ở TP.HCM bỗng vắng hoe. Nhiều ý kiến cho rằng do giá vàng công ty và ngoài “chợ đen” đã thu hẹp nên không còn hấp dẫn người mua bán vàng ăn chênh lệch.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý